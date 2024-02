Les Jeux olympiques de Paris 2024, les JO les moins chers à organiser depuis 1988 ?

Selon une note du cabinet de conseil Asterès, l'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 représenterait un coût total de 11,8 milliards d'euros. Si le budget est tenu, que les dépenses ne flambent pas dans la dernière ligne, l'édition française serait l'une des moins chères depuis Séoul 1988.

Les JO de Paris 2024 feront-ils partie des Jeux les plus onéreux ? Lorsque la France a déposé, en 2017, son dossier de candidature pour l'accueil de la grand-messe estivale, les organisateurs tablaient sur un budget autour de 6,8 milliards d'euros. Six ans plus tard, en mars 2023, les dépenses ont filé et ont été revues à la hausse, à 8,8 milliards d'euros. À cinq mois jour pour jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet prochain, qui prendra la forme d'une déambulation sur la Seine, le cabinet Asterès évalue à 11,8 milliards d'euros le coût global de l'organisation.

"Ce budget total se répartirait en 6,6 milliards d'euros de dépenses privées (billetterie, sponsoring par exemple) et en 5,2 milliards d'euros de dépenses publiques. La stimulation économique engendrée par l'événement génèrerait des recettes fiscales globalement équivalentes aux dépenses publiques engagées d'après Asterès", peut-on lire. "Les dépenses totales se divisent entre des dépenses d'organisation (Cojo), d'infrastructures (Solideo) et de probables dépenses supplémentaires."

Dans le détail, le budget du Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo), qui a pour rôle de superviser, soutenir et contrôler l'organisation de l'événement planétaire, a été estimé début 2024 à 4,4 milliards d'euros. "C'est un équilibre fragile et on devra faire preuve d'une vigilance jusqu'au bout", ont affirmé les organisateurs. Un montant en tout point égal à celui de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), en charge de l'ensemble des infrastructures qui demeureront après les Jeux.

Les 3 milliards restants correspondent aux "dépenses supplémentaires" estimées, "notamment pour la sécurité (...) ou pour combler d'éventuels dépassements de budget qui reviendraient à la charge de l'État", explique le cabinet de conseil. "Ces montants, très difficiles à évaluer a priori", note-t-il, semblent "plutôt correspondre à un montant maximal".

Toutes dépenses additionnées, le cabinet Asterès chiffre à 11,8 milliards d'euros le coût des Jeux de Paris 2024. Mais qu'en est-il par rapport aux éditions précédentes ? Est-ce plus ou moins cher qu'Athènes 2004, Londres 2012 ou Tokyo 2021 ? "Une comparaison approfondie du coût des éditions passées amène à conclure que l'organisation devrait coûter moins cher que la plupart des éditions de ces dernières décennies", note le cabinet créé en 2006 par l'économiste Nicolas Bouzou. "Les Jeux de Paris devraient être les troisièmes les moins chers depuis 1988 après Atlanta et Sydney", apprend-on, avec la nuance faite que "comparer le coût d'organisation est un exercice complexe et imprécis."

Pour arriver à ce résultat, le cabinet Asterès a pris comme base de départ les données de Wladimir Andreff, un économiste du sport qui dissèque l'impact des Jeux depuis plus d'un demi-siècle. Celles-ci intègrent les dépenses d'infrastructures. Il en ressort que le coût moyen des neuf dernières éditions, depuis Séoul 1988, atteint 14,4 milliards d'euros. La facture s'élève à 18,5 milliards d'euros en ramenant cette valeur en euros de 2024. Elle bondit même à 20,5 milliards d'euros, soit "près du double du coût attendu" pour Paris, si on suppose qu'elles auraient comporté le même nombre d'épreuves qu'en 2024.

Ainsi, sur les 35 dernières années, seuls les Jeux d'Atlanta 1996 (moins de 5 milliards d'euros) et ceux de Sydney 2000 (entre 5 et 10 milliards d'euros) devraient coûter moins cher à organiser. Avec 11,8 milliards d'euros investis, Paris 2024 devrait faire partie des bons élèves, loin, très loin devant Pékin 2008 et Rio 2016, qui ont engagé plus de 40 milliards.