EN DIRECT - Jeux olympiques : suivez l'arrivée de la flamme olympique à Marseille à bord du Belem

Après une traversée de 12 jours depuis Athènes, le Belem est attendu dans la cité phocéenne ce mercredi 8 mai, avec la flamme olympique de Paris 2024 à son bord. Un événement exceptionnel à regarder en direct de Marseille dans notre édition spéciale sur TF1 et TF1+, présentée par Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau, ainsi sur les réseaux sociaux, avec notre journaliste Paul Larrouturou. Suivez les dernières infos.

La flamme arrive enfin, et Marseille s'illumine. La cité phocéenne accueille ce mercredi le Belem, qui embarque à son bord la flamme olympique et qui accoste après un périple de 12 jours depuis Athènes. Près de 150.000 spectateurs sont attendus pour assister à la parade du légendaire voilier, prévue toute la journée jusqu'à la cérémonie d'accueil à partir de 19 heures. L'arrivée de la flamme sur le sol français marquera le début de quatre mois de célébrations, à commencer par le relais de la flamme qui ira à la rencontre des Français dans plus de 400 villes avant le début des Jeux Olympiques.

Pour suivre cet événement exceptionnel, Gilles Bouleau et Isabelle Ithurburu présentent une édition spéciale sur TF1 dès 9h30, et tout au long de la journée. Accompagnés des correspondants de la rédaction, ils recevront de nombreux invités en plateau. Dès 16 heures, l'arrivée de la flamme sera codiffusée par TF1 et LCI (canal 26).

En direct sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, notre journaliste Paul Larrouturou fera vivre les coulisses de l'événement en déambulant sur le Vieux Port et en donnant la parole aux sportifs, aux Marseillais et aux personnalités présentes, en direct, sur les comptes Instagram, TikTok, YouTube et Facebook de TF1.

L'événement est également à suivre sur TF1+ ainsi que dans ce direct.