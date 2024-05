EN IMAGES - JO 2024 : voici le "chaudron" qui va accueillir le feu olympique lors du relais de la flamme

Alors que la flamme approche de Marseille, le Comité d'organisation de Paris 2024 a dévoilé, lundi 6 mai, le chaudron imaginé par le designer Mathieu Lehanneur. Ce réceptacle, qui sera installé sur le Vieux-Port mercredi, servira à accueillir le feu olympique. "Symbole de fraternité", l'objet sera allumé dans chacune des 65 villes étapes de France.

Un chaudron en forme d'anneau flottant. Lundi 6 mai, à deux jours de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, Paris 2024 a révélé le design des réceptacles où elle reposera, chaque soir et lors des célébrations, durant sa traversée incandescente des 450 villes de France au bras de 11.000 porteuses et porteurs. Imaginé par le designer Mathieu Lehanneur, à qui l'on doit déjà la torche avec laquelle les relayeurs se transmettront le feu olympique au cours de son long périple, le récipient, fabriqué par ArcelorMittal, se veut "un objet extrêmement simple".

Ce chaudron, qui n'en a que le nom, ressemble à un anneau en inox de 1,35 m de diamètre, surmontant un socle recouvert d'une plaque de tôle hydroformée ondulée. "C'est un anneau qui semble juste en suspension, juste flotter au-dessus d'un socle où on va retrouver ce jeu d'eau" présent sur la torche olympique, des ondulations aquatiques qui "nous parlent évidemment de la Seine", comme un "teasing de la cérémonie d'ouverture", a décrit son concepteur, Mathieu Lehanneur, lors de la présentation à la presse.

Se caractérisant par la pureté de sa forme, le chaudron, dont la couleur reprend la teinte champagne du flambeau, conçue en "mélangeant une médaille d'or, d'argent et de bronze", "prend tout son sens lorsqu'on l'embrase", selon son créateur, grâce aux "reflets entre cette tôle en relief liquide et la flamme qui semble flotter au-dessus". "L'idée était d'en faire un symbole de fraternité", puisque "c'est l'objet autour duquel on va se rassembler tous les soirs du relais".

65 sites de célébration

Le réceptacle, fabriqué en France en 20 exemplaires pour couvrir les besoins du relais olympique et paralympique, sera allumé à 65 reprises par chaque dernier relayeur sur 65 sites, disséminés dans l'Hexagone et dans les Outre-mer.

Pour ne jamais s'éteindre et "créer l'embrasement spectaculaire en cercle", l'intérieur de l'anneau, "le cœur de la torche", est percé de 260 micro-trous d'un millimètre et demi d'où sortira le gaz pour maintenir la combustion, qui arrivera par des tuyaux cachés dans les pieds du chaudron. De quoi embraser les 79 nuits qui vont conduire la flamme jusqu'à Paris, le 26 juillet prochain. À commencer par la première, à Marseille, le mercredi 8 mai au soir.