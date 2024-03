JO 2024 à Paris : Karim Benzema, joker de luxe des Bleus ?

L'incertitude règne quant à la composition de l'équipe de France de football qui disputera les JO de Paris 2024. Sans faire acte de candidature explicitement, Karim Benzema a ouvert la porte à une éventuelle participation aux Jeux. L'ancien attaquant du Real Madrid pourrait représenter une solide alternative si un certain Kylian Mbappé venait à manquer.

Une belle fin à son histoire tumultueuse sous le maillot bleu ? Près de 18 ans après le début d'une relation parfois passionnelle mais souvent contrariée avec l'équipe de France, Karim Benzema envisage de boucler la boucle à Paris. L'attaquant de 36 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale à l'issue de la dernière finale de la Coupe du monde, verrait d'un bon œil une participation aux Jeux Olympiques 2024 avec la tunique tricolore.

"Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top", a lancé celui qui évolue désormais à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, mardi dans l'émission L'Équipe du Soir.

Une centaine de postulants pour trois places

Si l'idée est séduisante, elle est encore loin de devenir une réalité. Et pour cause, seuls trois joueurs âgés de plus de 23 ans au coup d'envoi de la compétition peuvent être sélectionnés en tant que "jokers" olympiques au sein du groupe de 18 qui seront convoqués pour l'occasion. À ce jour, l'ancienne star du Real Madrid fait ainsi partie d'une centaine de professionnels en activité pouvant prétendre au prestigieux événement en récupérant l'une de ces places exonérées de contrainte d'âge.

Une liste dans laquelle le Ballon d'Or 2022 cotoie nombre d'inconnus du grand public, mais aussi plusieurs têtes d'affiche du foot français. Des noms ronflonts, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour ne citer qu'eux, qui, depuis plusieurs mois, annoncent à cor et à cri leur volonté de participer au grand rendez-vous quadriennal.

Les points d'interrogation Griezmann et Mbappé

Thierry Henry, qui dirigera la sélection à cette occasion, ne cache pas son admiration pour les deux derniers cités. "On parle d’un monstre. Soyons contents qu’il soit français. Kylian, tout le monde nous l’envie. Il est extraordinaire, c'est un fou", déclare-t-il mardi dans Le Parisien au sujet du natif de Bondy, en fin de contrat avec le PSG cet été. "Mais il ne faut pas oublier Griezmann, qui te rappelle que travailler, c’est un talent", poursuit-il, voyant le polyvalent attaquant de l'Atletico de Madrid comme le joueur français "le plus sous-coté qui existe".

"Regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l’histoire pouvait bien jouer aux quatre postes offensifs comme lui ? Il n’y en a pas beaucoup… Grizou fait partie de ceux-là", souligne Thierry Henry, admiratif. Autant dire que s'ils sont disponibles, une place pour les JO leur semble promise, bien qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade par le sélectionneur et son staff.

Des arguments à faire valoir

Mais justement, Griezmann et Mbappé seront-ils disponibles ? Rien n'est moins sûr. Les Jeux ne figurant pas dans une fenêtre internationale définie par la Fifa, les clubs n'ont aucune obligation de mettre leurs joueurs à disposition. D'autant plus que les dates du tournoi olympique coïncident avec la fin de la préparation estivale, voire le début des championnats nationaux. Le Real Madrid, où Kylian Mbappé est pressenti, a par exemple déjà fermé la porte. Même chose du côté de son rival madrilène, qui, selon RMC Sport, ne serait "pas chaud" pour libérer le meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus.

À cela s'ajoute la très probable participation des deux hommes au prochain Euro (14 juin-14 juillet), qui s'achèvera une dizaine de jours avant le début des JO, ce qui rend l'équation complexe sur le plan physique.

Karim Benzema, lui, ne sera pas des Bleus qui disputeront le championnat d'Europe en Allemagne. Déchargé de cet impératif, il pourrait aussi plus facilement trouver un accord avec Al-Ittihad afin de se rendre disponible pour les Jeux de Paris. Des atouts de taille pour l'ancien prodige de l'Olympique Lyonnais, qui devra toutefois s'armer de patience pour avoir une meilleure idée de ses chances d'être choisi par Titi puisque rien ne devrait se décanter avant la fin de la saison.