Il est inauguré ce jeudi : à quoi servira le village olympique après les JO ?

Le président de la République Emmanuel Macron inaugure ce jeudi matin le village olympique de Paris 2024. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, des milliers d'athlètes le sillonneront entre leurs épreuves. Mais à quoi servira-t-il ensuite ?

Plus de 14.500 athlètes et leur staff, 52 hectares, 82 bâtiments, 7200 chambres... Les chiffres du village olympique, situé entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et inauguré ce jeudi matin par Emmanuel Macron, ont de quoi donner le tournis. Mais à quoi servira ce projet titanesque, qui a nécessité sept ans de travaux, en septembre 2024, une fois les Jeux olympiques et paralympiques terminés ?

Ce gigantesque espace deviendra "un vrai morceau de ville pour les habitants de Seine-Saint-Denis", assure Paris 2024, puisqu'il sera transformé en un nouveau parc de logements. Une fois le chapitre olympique refermé, les travaux reprendront, avant une livraison attendue en janvier 2026.

Les appartements déjà en vente, des entreprises attendues

Au total, "plus de 2800 nouveaux logements" y seront créés, permettant d'accueillir "6000 habitants". Ce village des athlètes, situé non loin du Stade de France, laissera aussi place à une résidence étudiante, un hôtel ou encore deux groupes scolaires. Laisser un héritage, l'un des objectifs du comité d'organisation, ne s'arrêtera pas là, puisque des entreprises pourront également s'y installer, permettant d'accueillir jusqu'à 6000 salariés.

En outre, des commerces pourront s'y implanter, avec plus de 3000 mètres carrés dédiés à ces activités, qui verront en partie le jour dès l'arrivée des athlètes (laveries temporaires, épicerie, salon de coiffure, salle de fitness, bar sans alcool...). Le lieu se veut aussi respectueux de l'environnement, avec la future installation d'un "parc public en cœur de quartier", ou encore "des espaces végétalisés, réservés aux piétons et aux mobilités douces".

Reste donc à trouver... les habitants de ce futur quartier. Si vous souhaitez marcher dans les pas de la délégation tricolore et des futurs champions olympiques, il est d'ailleurs possible d'acheter dès maintenant un logement. D'après le site SeLoger, 400 appartements neufs ont déjà été commercialisés, et "le choix reste pléthorique". Côté financier, comptez entre 6000 et 7000 euros le mètre carré, selon la même source.