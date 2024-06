Sacrée championne du monde de kitefoil, Lauriane Nolot est l'un des grands espoirs français pour les Jeux olympiques de Paris. La sportive vise l'or dans quelques semaines, dans une discipline présente pour la première fois aux Jeux. Portrait de la numéro 1 mondiale au 13H de TF1.

Sur la route des Jeux olympiques de Paris 2024, rien n'arrête Lauriane Nolot. À 25 ans, la kitesurfeuse varoise, double championne du monde de kitefoil, est l'une des plus grandes chances de médailles françaises. "Mon but, c'est de ramener une médaille d'or pour la France cet été et je fais tout pour", confie au micro de TF1 celle qui a brillé lors des Championnats du monde de kitefoil le 19 mai dernier, chez elle à Hyères, quelques mois après avoir décroché son titre de championne d'Europe.

Une planche qui vole au-dessus de l'eau

Lauriane Nolot est l'une des meilleures représentantes de sa discipline, qui fait son entrée cette année au programme olympique. Un sport dérivé du kitesurf qu'elle détaille devant la caméra de TF1. "On a une voile qui nous tire grâce au vent, donc un gros cerf-volant, et une planche sous les pieds. Sauf que notre planche, elle est équipée d'un foil", soit un aileron, "qui nous permet de voler au-dessus de l'eau", souligne-t-elle.

La kitesurfeuse vole souvent à près de 70 km/h. Pourtant, en la voyant, il est difficile de croire qu'elle n'a découvert la discipline qu'à l'âge de 17 ans. En effet, après des années d'équitation, la championne a suivi son père et son frère pour s'amuser sur les flots avec eux, à Hyères. Très vite, elle est repérée par la coach de l'équipe de France de kitefoil Ariane Imbert, qui cherchait des filles pour cette nouvelle discipline.

Sur terre, Lauriane Nolot rigole, mais sur l'eau, c'est la patronne. "Je déteste perdre. Gagner, ça ne va pas me réjouir et je ne vais pas être trop contente, mais si je perds, ce sera un gros coup dur, donc j'évite ça", glisse celle qui a été élue "Marin de l'année" en 2023.

Infatigable, Lauriane Nolot passe ses journées à naviguer, lorsqu'elle n'est pas installée sur une machine dans sa salle de musculation. "Elle a toujours été une boule d'énergie", affirme son père et premier supporter, Jean-Marie Nolot. Mais ce qui est certain, c'est que Lauriane Nolot garde les pieds sur terre, tout en volant au-dessus de la mer.