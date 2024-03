JO 2024 à Paris : les négociations au ralenti à la RATP, un deuxième syndicat suspend sa participation

Cinq jours après FO, le syndicat Unsa-RATP a décidé de suspendre sa participation aux négociations sociales en cours à la RATP concernant les Jeux olympiques. En cause : un manque de "précisions sur les enveloppes budgétaires".

Encore un syndicat en moins à la table des négociations. Lundi 18 mars, Unsa-RATP a décidé de suspendre sa participation aux négociations sociales en cours à la RATP autour des Jeux olympiques. La raison ? Le manque de "précisions sur les enveloppes budgétaires mises en place par Valérie Pécresse et IDFM (Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports, NDLR) pour la réussite d'un bon dialogue social", peut-on lire dans un communiqué.

Il déplore "une direction murée dans le silence, laissant sans réponse des demandes et interpellations syndicales". L'Unsa, troisième syndicat au sein de la RATP, suspend sa participation aux négociations sociales concernant les Jeux et d'autres sujets comme la prise en compte des malaises voyageurs ou la pénibilité au travail, accentuant encore davantage la pression sur la direction à l'approche de la compétition.

FO-RATP déjà en retrait

La RATP, à la demande d'IDFM, prévoit en effet de changer sa doctrine de prise en charge des malaises voyageurs en juin en autorisant les agents de la RATP à évacuer un passager victime d'un malaise sur le quai, sans attendre l'arrivée des pompiers pour permettre au train ou au métro de continuer sa route. Les négociations en cours avec les syndicats portent sur la préparation de son déploiement.

Mercredi, FO-RATP, premier syndicat chez les conducteurs de métro, a annoncé son refus de participer aux réunions sur les JO de Paris avec la direction. Le syndicat dénonce quant à lui "une enveloppe budgétaire minimaliste" et "un simulacre de dialogue social". De son côté, la CGT-RATP, premier syndicat du groupe, a déposé un préavis de grève allant de février à septembre et couvrant ainsi la période des Jeux olympiques et paralympiques.

Début mars, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a affirmé son intention de déposer des préavis de grève en avril dans les trois branches de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière). FO lui a emboité le pas en annonçant un préavis de grève à partir de mardi, jour d'une mobilisation intersyndicale pour les salaires des agents publics, jusqu'au 8 septembre, date de la fin des Jeux paralympiques.