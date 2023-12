JO 2024 : face au risque de saturation des transports, Franciliens et Parisiens sont appelés à télétravailler

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris, les appels des autorités se multiplient pour que les Parisiens et les Franciliens télétravaillent durant cette période. La crainte d'une embolie des transports en commun dans la capitale est bien réelle.

Paris et ses transports seront-ils vraiment prêts pour accueillir les 15 millions de spectateurs attendus l'été prochain pour les Jeux olympiques ? La question se pose à un peu moins de huit mois de l'événement, alors que les appels des autorités pour inciter les Franciliens et les Parisiens à télétravailler durant cette période se multiplient.

La première alerte était venue, en novembre dernier, de la maire de Paris. Anne Hidalgo avait alors mis en doute la capacité des transports publics à absorber le flux de passagers durant l'événement sportif. "On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau (...) de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens", avait alors souligné l'élue sur le plateau de Quotidien avant d'asséner : "On ne va pas être prêts".

Des lignes saturées ?

Cette semaine, c'est le préfet d'Île-de-France qui s'est inquiété de la situation. Dans une missive adressée au ministre des Transports, Marc Guillaume a évoqué des "tensions préoccupantes", avec des "seuils de saturation qui seront régulièrement dépassés". Selon le préfet, au moins 68% des lignes de métro seront saturées durant les JO et 100% pour les RER, et ce, en dépit des "renforts envisagés" par Île-de-France Mobilité (IDFM) avec des bus de substitution. Selon le représentant de l'État, "à certains endroits, le plan transport ne permet d'acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque" de se déplacer, alors que la région attend entre 500.000 et un million de spectateurs par jour en août prochain.

Ce jeudi 7 décembre, le ministre des Transports Clément Beaune et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ont tous les deux cherché à rassurer, tout en admettant que les habitants de la région Île-de-France devront limiter leurs déplacements. "On sera prêts pour les JO", a affirmé Valérie Pécresse en appelant en parallèle "tous ceux qui le peuvent à télétravailler" pendant les Jeux olympiques, et notamment du 1er au 12 août, "pour éviter que les transports soient surchargés". Une demande qui relève "juste de l'information voyageur", a-t-elle minimisé lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil d'administration d'IDFM.

Une campagne d'information en janvier

De son côté, interrogé sur franceinfo, Clément Beaune a reconnu qu'il "y a encore du boulot", avant d'indiquer que "pour les gens, les Franciliens, les Parisiens qui seront là, qui veulent aller au boulot (...) on lancera une campagne d'information précise à partir du mois de janvier". Il faudra, "pour ceux qui le peuvent, plus de télétravail", a-t-il prévenu. Le ministre a également incité les Franciliens à "prendre leurs congés plutôt pendant cette période - des JO - que avant ou après".

Et Valérie Pécresse de pointer les possibles difficultés dans l'Ouest francilien avec deux sites rapprochés : Roland-Garros et le Parc des Princes, ce qui risque de surcharger la ligne 9 du métro. "On va mettre des bus, inciter à prendre le RER C et peut-être qu'on pourra traverser le Bois de Boulogne à pied ou remonter la Seine à pied, il y a pire en été", s'est exclamée la présidente de région. "Il faut à un moment ouvrir les chakras, on va accueillir le monde et on est le seul pays qui ne s'en réjouit pas", a-t-elle déploré, faisant part de sa confiance dans le succès de l'évènement.