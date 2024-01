JO Paris 2024 : les organisateurs confrontés à une crise du logement

Les dizaines de milliers de bénévoles choisis pour les Jeux olympiques n’auront pas de solution proposée d’hébergement. Le personnel, lui, va être logé dans des chambres étudiantes alors que les prix des hôtels se sont envolés.

À moins de six mois des Jeux olympiques et paralympiques, plusieurs questions restent sans réponse. Outre la sécurité et les transports, les prix des logements et la crainte d’une offre insuffisante pourraient être un véritable caillou dans la chaussure du Comité d’organisation. Pour rappel, plus de 15 millions de visiteurs sont attendus à Paris et dans plusieurs villes de France pour assister à l’événement.

Des fédérations appellent à la solidarité

Et pour permettre de libérer des hébergements, les quelque 45.000 volontaires devront se débrouiller seuls pour être logés le temps de la compétition sportive. Cela n’a pourtant rien d’une surprise, selon le délégué interministériel aux Jeux, Michel Cadot, qui a déclaré que "les volontaires savaient qu'ils n'étaient ni payés, ni hébergés. Ils savaient qu'ils se débrouilleraient par eux-mêmes". Aucun logement ne sera fourni par la mairie de Paris aux bénévoles, qui devraient malgré tout s’en sortir par le bouche-à-oreille : "La plupart ne vont pas payer d’hébergement, mais le trouver par leurs relations", d'après Michel Cadot.

Pour la plupart, la question de payer un endroit où dormir n’est même pas envisageable au vu des tarifs mis en place par les hôtels et les Airbnb durant cette période, parfois passés du simple au triple. Plusieurs fédérations sportives ont donc décidé de s’en remettre à la solidarité des Parisiens pour que leurs licenciés vivant en région et étant bénévoles durant l’événement puissent avoir une solution d’hébergement. Seule indication apportée sur son site à l’égard des spectateurs, mais aussi des bénévoles, le Comité d’organisation "recommande d’anticiper autant que possible la réservation de votre logement" et "de vérifier la localisation des sites de compétition avant de procéder à d’éventuelles réservations".

Preuve que le sujet agite les passions, une rumeur avait circulé sur les réseaux sociaux au printemps dernier, laissant croire que les Parisiens étaient invités à céder leur logement pour les JO. Une information trompeuse, fondée sur un faux mail de la mairie de Paris. En revanche, c’est bien ce qui a été demandé à des centaines d’étudiants occupant des hébergements Crous en Ile-de-France.

Ainsi, plus de 3000 logements étudiants vont être réquisitionnés dans la région pour y loger le personnel de l'événement, selon le ministère des Sports qui promet que des places pour les compétitions sportives seront distribuées en contrepartie. Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, 2200 étudiants au total vont devoir trouver un autre hébergement pour l’été. Une fois les JO terminés, environ 1600 logements supplémentaires, accueillant des athlètes et des journalistes, sont censés revenir à des étudiants.