Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez le timbre officiel de la compétition

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 et La Poste ont dévoilé mardi le timbre officiel de ce grand événement. Il sera vendu 1,96€.

Alors que la compétition débute dans quatre mois, le visuel de timbre officiel des Jeux Olympiques 2024 a été dévoilé mardi par le Comité d'organisation (Cojo) et La Poste. "Il vient célébrer l’olympisme et la Ville Lumière à nouveau incarnés par Paris 2024, un siècle après les Jeux Olympiques d’été de 1924", affirment les organisateurs. Dans le détail, ce carré de papier (31mmx52mm) se veut "coloré, vivant et audacieux", dans un style graphique "aux allures néo art-déco". Les "lieux iconiques" de la capitale, comme la Seine ou encore la tour Eiffel, y sont mis à l'honneur.

"Faire voyager et rayonner Paris 2024 à travers le monde"

"Reprenant les symboles de l’identité visuelle de nos Jeux, ce timbre porte haut les couleurs de Paris 2024 et va pleinement contribuer à Ouvrir Grand les Jeux. On a hâte de le voir voyager en France et dans le monde", s'est félicité Tony Estanguet, le président de Paris 2024, lors d'une conférence de presse en présence de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. "Riche de symboles, ce timbre reflète l’âme des Jeux et permet de faire voyager et rayonner Paris 2024 à travers le monde. Il célèbre l’esprit olympique et vient immortaliser ce grand rendez-vous de notre histoire collective", abonde Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste.

Timbre officiel Paris 2024. - COJO/Paris 2024

Le timbre officiel de Paris 2024 sera vendu en avant-première les 29 et 30 mars prochains, ainsi que du 2 au 4 avril, à la boutique Carré d’Encre, à Paris. Par la suite, à partir du 5 avril, il sera commercialisé dans ce magasin, dans certains bureaux de poste, au Musée de La Poste et sur son site internet. Il sera tiré à 800.000 exemplaires, pour un prix d'achat de 1,96 euro.

La création de timbres pour les Olympiades constitue une véritable tradition. "Depuis 1896 et les Jeux d’Athènes, considérés comme les premiers Jeux de l’ère moderne, philatélie et olympisme sont liés, exprimant l’essence des Jeux à travers l’art des timbres", rappellent les organisateurs. "La 8ᵉ édition des Jeux Olympiques, à Paris en 1924, fut pour la France l’occasion de montrer au monde qu’elle était une grande nation. Le premier timbre spécial, dédié aux Jeux et à validité limitée, fit son apparition", annonçant ainsi un "évènement pour la première fois", ajoutent-ils. Cent ans plus tard, voici l'occasion de glisser un joli clin d'œil.