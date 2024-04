Paris 2024 : une centaine d'étudiants manifestent à Paris contre la réquisition des logements Crous

Une centaine d'étudiants ont manifesté à Paris ce 6 avril pour protester contre la réquisition des logements Crous cet été. Réunis devant le ministère des Sports, ils dénoncent "l'abandon" des pouvoirs publics à l'occasion des Jeux olympiques.

C'est devant "l'abandon" des autorités qu'ils ont tenu à manifester ce samedi 6 avril à Paris, à l'appel du collectif "La Rescrous" et de plusieurs syndicats étudiants. Pour protester contre la réquisition de logements du Crous cet été à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, une centaine d'étudiants se sont réunis devant le ministère des Sports et ont scandé "Oudéa, le Crous n'est pas à toi !", selon nos confrères de l'AFP.

Plus de 2000 étudiants concernés

À la fin de l'année 2023, le Conseil d'État a validé la réquisition des logements étudiants du Crous pendant les JO de Paris 2024. Au total, plus de 3000 logements étudiants vont être réquisitionnés dans la région pour y loger le personnel de l'événement, selon le ministère des Sports qui promet que deux places pour les compétitions sportives et une indemnité de 100 euros seront distribuées en contrepartie.

2300 étudiants vont donc devoir trouver un autre hébergement pour l’été, avec des premiers déménagements qui sont censés débuter la semaine prochaine. Une fois les JO terminés, environ 1600 logements supplémentaires, accueillant des athlètes et des journalistes, sont censés revenir à des étudiants.

Outre la sécurité et les transports, les prix des logements et la crainte d’une offre insuffisante pourraient être un véritable caillou dans la chaussure du Comité d’organisation. Pour rappel, plus de 15 millions de visiteurs sont attendus à Paris et dans plusieurs villes de France pour assister à l’événement.