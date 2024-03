JO 2024 : la jauge de spectateurs réduite de moitié pour la cérémonie d'ouverture, 222.000 billets gratuits

Quelque 326.000 spectateurs assisteront à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 le 26 juillet prochain, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plus de 220.000 billets seront gratuits.

La jauge pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 est connue. Le 26 juillet prochain, tout au long de la Seine, 326.000 spectateurs pourront assister à la parade des athlètes, a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Parmi eux, 222.000 disposeront d'un billet gratuit et seront placés sur les quais hauts.

Loin, très loin des "deux millions de spectateurs", scénario sur lequel travaillaient il y a plus de deux ans la Mairie de Paris et les organisateurs, selon une source proche des négociations à l'AFP. Loin, aussi, des 500.000 places gratuites imaginées initialement, avec 100.000 places payantes sur les quais bas, soit 600.000 au total.

L'espace aérien fermé

Reste que le nombre total de spectateurs restera conséquent, a insisté Gérald Darmanin. En plus de ces 326.000 spectateurs, 200.000 personnes pourront observer cette parade nautique de quelque six kilomètres depuis les immeubles donnant sur la Seine. Quelque 50.000 spectateurs sont également attendus dans des fan-zones installées dans la capitale. Un total de 576.000 personnes donc, en plus des nombreux chefs d'État et des délégations nationales.

La parade durera trois heures et 30 minutes, a en outre précisé le ministre de l'Intérieur, avec un début de cérémonie prévu à 19h et une fin à 23h. Un "défi logistique et sécuritaire" inédit, pour la première cérémonie d'ouverture des JO organisée hors d'un stade, qui entraîne des mesures exceptionnelles : dans un rayon de 150 kilomètres autour de Paris, l'espace aérien sera fermé de 19h à minuit.