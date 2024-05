JO de Paris : jusqu’à 1777 euros de primes pour les agents RATP des stations et des gares

Après les conducteurs, les agents de stations du métro et du RER ont trouvé un accord financier avec la RATP en vue des JO. Une manière de compenser leur surcroît d’activité alors que l’offre de transport doit être augmentée de 15% durant la manifestation. À la SNCF, les discussions sont en revanche toujours en cours et un appel à la grève a été lancé pour le 21 mai.

Un coup de pouce à la hauteur de l’événement ? Les agents de stations du métro et du RER de la RATP qui travailleront pendant les Jeux olympiques de Paris, du 6 juillet au 11 août prochain, pourront toucher jusqu'à 1777 euros brut de primes, selon un accord signé avec les syndicats, a annoncé la direction mercredi 8 mai.

Ce dispositif, dont le montant exact dépendra des contraintes effectivement cumulées par chaque salarié, concerne les 5500 agents de gares et stations susceptibles de travailler du 22 juillet au 8 septembre, pendant la période de compétition des Jeux olympiques et paralympiques.

1000 euros de prime en moyenne à la RATP

L'offre de transport doit être augmentée de 15% pendant la période des Jeux olympiques par rapport à un été normal, et de 30% le week-end, afin de répondre à la demande. Chaque jour, 19.000 agents de la RATP seront mobilisés. Les négociations pour les primes JO s'effectuent métier par métier à la RATP et 9 métiers sur 12 "ont finalisé leur processus de négociations", indique la RATP.

La négociation la plus sensible concernant les conducteurs de métro et RER s'est conclue fin avril par un accord prévoyant une prime de 1600 euros. Elle pourra atteindre 2500 euros si toutes les contraintes, dont le décalage ou l'annulation des congés, sont cumulées par le salarié. Les accords pour les bus et les tramways sont eux attendus prochainement, selon une source proche du dossier. En moyenne, les 30.000 agents de la Régie toucheront une prime de 1000 euros.

En revanche, les négociations concernant les agents de la SNCF sont toujours en cours. Un appel à faire grève le 21 mai a été lancé par la plupart des sections locales de Sud-Rail et de la CGT-Cheminots afin de peser sur les discussions. "On a décidé de secouer le cocotier en posant une date dans le paysage", a déclaré le 2 mai dernier Fabien Villedieu de Sud-Rail.