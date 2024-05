JO de Paris : à 40 ans, le handballeur Nikola Karabatic est "fier de pouvoir encore batailler"

Les frères Karabatic étaient invités sur TF1, ce mercredi, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. L'occasion pour l'aîné, Nikola, de revenir sur sa forme. À 40 ans, il a confié se sentir en forme pour espérer disputer ses sixièmes Jeux olympiques.

Le sport est parfois une histoire de famille. C'est le cas pour les handballeurs Nikola et Luka Karabatic. À 40 ans, l'aîné Nikola Karabatic a déjà un palmarès bien rempli, puisqu'il est l'international français le plus titré avec onze médailles d'or dans les grands championnats. Mais même en étant triple champion olympique, le joueur du PSG n'a qu'un seul objectif en tête : disputer ses sixièmes JO. "Pour moi, le challenge individuel, c'est d'aller à ces jeux de Paris. En sport collectif, et en sport tout court, on n'est jamais sûr de faire partie de l'équipe. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver comme des blessures", a-t-il expliqué, mercredi 8 mai, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille.

Le handballeur précise : "Là, on est en stage en équipe de France donc c'est la préparation pour la préparation des JO. On sent que cela commence ainsi, le challenge pour moi, c'est de me donner à fond pour pouvoir rêver de participer à mes sixièmes Jeux olympiques et encore plus à domicile. Cela serait quelque chose d'énorme pour moi, un rêve, c'est ça mon challenge et je l'ai dans un coin de ma tête".

Terminer ma carrière en équipe de France [...] sur ces jeux à domicile, c'est sûr que c'est un rêve Nikola Karabatic

En tant que sportif de haut niveau, le corps n'est pas toujours épargné, notamment en raison des blessures. Pour autant, Nikola Karabatic a envie de se lancer cet ultime challenge de participer aux Jeux de Paris afin de terminer au sommet : "Pour moi, avoir peut-être l'opportunité de terminer ma carrière de plus de 20 ans à haut niveau, en équipe de France en ayant tout gagné, de terminer sur ces jeux à domicile, c'est sûr que c'est un rêve", confie celui qui évolue au poste d'arrière gauche ou de demi-centre.

S'il pensait que sa troisième médaille d'or olympique obtenue à Tokyo était la dernière, le fait d'aller potentiellement chercher une énième médaille, et ce, à domicile, a finalement été source de motivation pour lui : "Après Tokyo, je ne pensais pas tenir jusqu'à Paris parce que l'on a énormément de compétitions, de matches, que cela soit avec le PSG ou l'équipe de France. Quand je suis rentré dans cette dernière année, que je me sentais encore en forme, que le corps répondait présent, je me suis dit il y a peut-être une petite chance et je vais la jouer à fond", détaille le joueur de handball.

Si sa participation aux Jeux de Paris 2024 n'est pas encore acquise, Nikola Karabatic fait de son mieux pour aller disputer ces derniers jeux : "Le fait qu'il y ait ces jeux à domicile, ça motive énormément d'athlètes pour pousser, pour aller encore plus loin, pour se dépasser, pour s'améliorer et c'est tout à fait mon cas. Je suis fier à 40 ans de pouvoir encore batailler, d'être au plus haut niveau et de jouer avec les meilleurs joueurs au monde et de France".