Jeux olympiques : cinq choses à savoir sur Florent Manaudou, premier porteur de la flamme

Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, sera le premier relayeur de la flamme sur le sol français à Marseille ce mercredi. La flamme débarquera sur une piste d'athlétisme flottante installée pour l'occasion. Voici cinq choses à savoir sur le champion olympique du 50 m nage libre en 2012.

C'est le moment que tout le monde attend ce mercredi 8 mai. Une fois le Belem amarré dans le Vieux-Port, à Marseille, la cérémonie d'accueil de la flamme olympique entrera dans sa phase critique. Le nageur et champion olympique Florent Manaudou, premier relayeur sur le sol français, foulera, torche à la main, une piste d'athlétisme flottante. Aux alentours de 19h40, le sportif de 33 ans se dirigera ensuite vers la foule avant d'embraser le chaudron, installé au bout du ponton. Florent Manaudou va prendre le relais de Laure Manaudou, sa grande sœur, championne olympique du 400 m nage libre à Athènes en 2004, qui avait porté la flamme après son allumage en Grèce à Olympie, le 16 avril dernier.

Le premier Français médaillé d'or au 50 m nage libre

Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, est devenu le premier champion olympique français de l'histoire sur 50 m nage libre, en 2012 à Londres. Il avait alors 21 ans. Douze ans plus tard, aux Jeux de Paris, le nageur tentera de décrocher une quatrième médaille olympique sur sa course de prédilection. Le nageur doté d’un physique impressionnant - 1 m 99 pour 99 kilos - croit également dans les chances du relais 4x100 m quatre nages pour accrocher un podium.

"Quand je me lance dans un projet, c'est pour faire des médailles. Je commence à être un athlète assez vieux, expérimenté (...) donc on verra ce qu'il se passe. En tout cas, je me prépare pour gagner les Jeux olympiques", explique-t-il à TF1. Le sportif se montre assez confiant sur ses chances : "Je suis sûr de bonnes voies. J'ai des adversaires, je ne peux pas les maîtriser, mais je peux maîtriser la performance et pour l'instant, tout va bien."

Une licence au Cercle des Nageurs de Marseille

Florent Manaudou, né à Villeurbanne (Rhône) le 12 novembre 1990, a pris son envol au Cercle des Nageurs de Marseille, l’un des plus célèbres clubs de natation de France dont il est toujours licencié. "J’ai énormément d’attaches à Marseille. J’ai passé 10 ans de ma vie ici, entre 2011 et 2021. Marseille m’a fait évoluer en tant qu’homme. Je me suis fait à Marseille avec cette énergie qui est assez unique", déclare-t-il au sujet de la cité phocéenne. "Il avait tellement envie de rendre à Marseille ce que Marseille lui avait donné… Même en s’entraînant à Antibes, il a gardé sa licence au Cercle des Nageurs", témoigne sur TF1 Paul Leccia, président du Cercle des Nageurs de Marseille depuis 34 ans.

Le retour de son ancien coach Britannique

À Antibes, Florent Manaudou dispose de deux entraîneurs depuis octobre 2021 : Quentin Coton et Yoris Grandjean, des amis proches. Le nageur a par ailleurs renoué depuis le début de l'année 2023 avec son ancien coach, James Gibson, qui supervise ses entraînements, précise L’Équipe. Lors du titre de champion olympique en 2012, le Britannique était déjà aux côtés du nageur Français, qu’il qualifie de "serial winner" dans le quotidien sportif.

Un soutien de l'armée de Terre

Le nageur a rejoint les rangs de l’armée en 2009, où il a été affecté au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, dans l'Ain. Bénéficiant du statut de "sportif de haut niveau", Florent Manaudou a représenté l’armée de Terre, notamment lors de compétitions militaires. Sur le réseau social X, le 10 août 2021, l’armée de Terre a cependant indiqué que Florent Manaudou "ne fait plus partie de l'Armée de Champions (NDLR : un programme d’accompagnement qui accueille plus de 200 sportifs de haut niveau de la défense issus des trois armées) depuis octobre 2018", même si "cela ne l'empêche pas de continuer à soutenir l'armée de Terre".

Plusieurs apparitions à la télévision

Florent Manaudou va-t-il un jour se lancer dans une carrière de comédien ? Le sportif a en tout cas fait plusieurs apparitions à la télévision. Il a ainsi été notamment aperçu dans la saison 1 de la série judiciaire Munch, en 2016, diffusée sur TF1. Il a également été vu le temps d'un épisode de la série Section de recherches, diffusé sur TF1 le 22 mars 2018, où il a interprété un espoir de la natation française. Comme d’autres sportifs, Florent Manaudou est en outre apparu dans Astérix et Obélix : l’Empire du milieu, sorti en 2023.