Les noms des candidats pour porter le drapeau français aux cérémonies d'ouverture des JO et des Jeux paralympiques ont été dévoilés. Mélina Robert-Michon, Enzo Lefort, Estelle Mossely… TF1info vous dresse la liste des prétendants pour représenter la France le 26 juillet et 28 août prochains.

On connaît désormais les noms des 14 candidats pour être porte-drapeau pour les Jeux olympiques et les quatre candidats pour les Jeux paralympiques. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) ont révélé ce jeudi 13 juin lors d'une conférence de presse la liste des potentiels sportifs qui représenteront la délégation française pour les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques - le 26 juillet - et paralympiques - le 28 août - de Paris 2024.

Parmi les 14 candidats français pour endosser le rôle aux JO, on retrouve des noms incontournables et déjà entendus ces dernières semaines, comme le nageur Florent Manaudou, l'athlète Mélina Robert-Michon, le spécialiste du saut à la perche Renaud Lavillenie ou encore la footballeuse Wendie Renard.

Un vote par les athlètes qualifiés aux JO

Après avoir été sélectionnés par leur fédération sportive respective, les différents prétendants vont désormais "faire campagne" auprès de l'ensemble des athlètes qualifiés pour les Jeux. Ces derniers voteront via un vote électronique qui se déroulera entre le 9 et le 10 juillet prochain. Les résultats seront ensuite communiqués le 12 juillet. Il y aura deux binômes, soit quatre porte-drapeau : un homme et une femme pour les JO et un autre couple respectant la même parité pour les Jeux paralympiques. Il n'y aura qu'un seul athlète par fédération. Donc, si deux escrimeurs arrivent en tête des votes par exemple, ce sera celui avec le plus de votes qui sera choisi.

Pour pouvoir déposer leurs candidatures, les athlètes ont dû remplir plusieurs critères : le sportif ou la sportive devait répondre à des critères d'exemplarité en respectant les chartes olympique et paralympique, avoir déjà participé à une édition des Jeux, mais ne pas déjà avoir été porte-drapeau par le passé. "Une règle qui vise à sacraliser, dans la vie d’un ou une athlète, ce moment d’exception", écrit France Paralympique sur son site. Ce processus de désignation s'est appliqué à la fois pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques.

C'est en raison de ces critères que le rugbyman Antoine Dupont ou la star du basket Victor Wembanyama n'ont pas pu postuler pour être candidats - premiers JO obligent. Même chose pour les judokas Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou, qui ont tous deux déjà été porte-drapeau.

Voici la liste complète des 14 candidats porte-drapeaux aux JO de Paris - comprenant 8 femmes et 6 hommes : Mélina Robert-Michon (athlétisme), Pauline Ranvier (escrime), Romane Dicko (Judo), Wendie Renard (football), Camille Lecointre (voile), Charlotte Bonnet (natation), Estelle Mossely (boxe), Laëtitia Quapo (basketball), Earvin Ngapeth (volley), Enzo Lefort (escrime), Jean Baptiste Bernaz (voile), Florent Manaudou (natation), Sofiane Oumiha (boxe), Renaud Lavillenie (perche, athlétisme).

Et voici les noms des quatre sportifs sélectionnés comme candidats pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques : Alexis Hanquinquant (para triathlon), David Smétanine (para natation), Nantenin Keita (para athlétisme), Nélia Barbosa (para canoé).