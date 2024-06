Un test de nage en eau libre qui devait se dérouler ce lundi 10 juin dans la Seine a été annulé. De même pour la baignade de la maire de Paris, initialement prévue le 23 juin mais "probablement reportée". La faute à un très fort débit du fleuve, qui interroge sur la possibilité d'organiser les épreuves des JO dans la Seine, à sept semaines de l'événement.

L'incertitude est toujours grande sur la possibilité d'organiser des épreuves olympiques dans la Seine. À sept semaines des JO de Paris, un test de nage en ligne dans le fleuve a été annulé tandis que la capitale a fait savoir que la baignade de la maire, Anne Hidalgo (PS), prévue initialement le 23 juin, sera "probablement reportée". La faute à un important débit d'eau, provoqué par les fortes pluies du mois de mai. Il est actuellement de 349 mètres cubes par seconde, alors qu'il est attendu à 100 mètres cubes pour pouvoir y crawler cet été.

"Un courant de dingue"

Ce lundi 10 juin, c'est l'équipe de France de nage en eau libre qui devait effectuer un entraînement dans la Seine, afin de se familiariser avec le fleuve avant l'épreuve olympique. La préfecture de la région Île-de-France a néanmoins préféré annuler ce test, comme l'a rapporté franceinfo. "Il est logique qu'on ne pouvait pas nager parce qu'il y a un courant de dingue", a expliqué à l'AFP Stéphane Lecat, directeur technique national de la nage en eau libre, qui a néanmoins assuré ne pas être "inquiet".

"En raison des fortes pluies du mois de mai et du débit très fort du fleuve, la baignade du 23 juin sera probablement reportée", a de son côté expliqué la mairie de Paris à l'AFP. La date de report la plus probable est celle du dimanche 30 juin, soit une semaine plus tard.

La Seine est au centre des attentions pour ces Jeux olympiques, alors que le fleuve doit à la fois accueillir la cérémonie d'ouverture, comme les épreuves de triathlon, de natation-marathon et de paratriathlon. Mais le suspens autour de la tenue de ces épreuves olympiques demeure, à moins de 50 jours de l'événement sportif planétaire. En août dernier, des tests ont été en grande partie annulés à cause de la mauvaise qualité de l'eau.

Ces derniers jours, c'est le printemps pluvieux qui complique les préparatifs pour Paris 2024. Une répétition de la cérémonie d'ouverture, qui devait se tenir fin mai, a notamment été reportée au 17 juin prochain, également en raison du débit du fleuve, quatre à cinq fois plus fort qu'attendu.