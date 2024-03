Colombie, Canada... Les groupes des équipes de France masculine et féminine de football aux JO 2024

Le tirage au sort du tournoi olympique de football a été effectué ce mercredi soir. Les Bleues d'Hervé Renard affronteront notamment la Colombie, alors que les hommes, eux, seront placés dans la poule des États-Unis. Découvrez le tirage complet.

Les équipes de France de football sont fixées. Le tirage au sort des tournois olympiques de football a été effectué, ce mercredi 20 mars au soir, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Si l'équipe de France féminine A participera bien au tournoi, côté masculin, ce sont les Espoirs, dirigés par Thierry Henry, qui seront présents lors de la compétition. Le sélectionneur n'aura donc le droit de sélectionner que trois joueurs supplémentaires de plus de 23 ans. Mardi, l'ex-attaquant du Real Madrid Karim Benzema s'est d'ailleurs montré enthousiaste à l'idée de prendre part à l'événement.

Les Bleues face aux championnes olympiques canadiennes

Mais avant de connaître la liste précise des joueuses et joueurs retenus pour le tournoi, l'identité des adversaires des Bleues et des Bleuets en phase de groupes a donc été dévoilée. Wendie Renard et ses coéquipières débuteront la compétition le 25 juillet à Lyon contre la Colombie. Puis, elles se rendront à Saint-Etienne le 28 juillet pour affronter le Canada, dont les joueuses sont championnes olympiques en titre après leur victoire à Tokyo en 2021. Enfin, la phase de poules de l'équipe de France féminine s'achèvera le 31 juillet, de nouveau à Lyon, face à la Nouvelle-Zélande.

Les Bleuets opposés aux États-Unis et à la Nouvelle-Zélande

En ce qui concerne les hommes, ils commenceront leur compétition à Marseille le 24 juillet contre les États-Unis. Trois jours plus tard, les Bleuets enchaîneront le 27 juillet en affrontant le vainqueur d'un barrage encore à disputer entre une équipe asiatique et une équipe africaine. Ce match aura lieu à Nice. Enfin, le 30 juillet, de nouveau dans la cité phocéenne, ils seront opposés, comme les femmes, à la Nouvelle-Zélande pour le dernier match de leur phase de poules.

Le groupe des Bleues : Nouvelle-Zélande, Canada, Colombie.

Le groupe des Bleuets : Nouvelle-Zélande, États-Unis, barragiste Afrique/Asie