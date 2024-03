JO 2024 : pourquoi les billets de train pour le jour de la cérémonie d'ouverture ne sont pas encore disponibles

Sur le site de la SNCF, l'achat de nombreux billets au départ ou à destination de plusieurs gares parisiennes sont bloqués pour la date du 26 juillet. C'est ce jour-là qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete, justifie cette situation par la finalisation du plan de sécurisation de l'événement planétaire.

Ils ne devraient pas tarder à être disponibles. Les billets de train datés du jour de la destination de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet prochain, devraient être accessibles à partir "de mi-avril", a assuré, ce jeudi 14 mars au matin sur TF1, le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergriete.

Un plan de sécurisation de la cérémonie à finaliser

Ces derniers jours, les réservations depuis et vers plusieurs gares parisiennes étaient bloquées au moment d'acheter un titre de transport. Ainsi, les tickets pour les trains "TGV Inoui, Ouigo, Intercités, TGV Lyria et TER au départ ou à l’arrivée de Paris gare de Lyon, Austerlitz et Paris-Bercy" ne sont pas disponibles à la vente, précisait la SNCF au HuffPost, mercredi. Une situation qui a surpris plus d'un internaute, car le groupe ferroviaire venait de proposer à l'achat des centaines de milliers de billets.

Pourquoi y a-t-il un tel délai avant de pouvoir réserver ? "C'est parce que la préfecture de police de Paris n'a pas encore totalement finalisé son plan de sécurisation de la cérémonie d'ouverture, a expliqué Patrice Vergriete. On l'aura début avril." Quelques jours après cette étape, l'achat de billets sera donc de nouveau possible. Environ 300.000 personnes sont attendues pour assister à la parade sur la Seine, le soir du 26 juillet. Un événement planétaire, dont l'organisation est un véritable "pari", a reconnu Patrice Vergriete ce jeudi.

Au-delà de cette information sur les billets de train SNCF, le ministre a aussi annoncé le lancement d'une carte interactive pour "anticiper ses déplacements" sur la route et dans les transports en commun en amont de la compétition. L'objectif ? "Adapter les comportements" des usagers pour fluidifier les flux de voyageurs durant cette période.