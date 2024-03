JO 2024 : on connait enfin l'horaire de départ de la cérémonie d'ouverture sur la Seine

Le comité d'organisation Paris 2024 a dévoilé, vendredi 8 mars, l'heure du début des festivités. Elles commenceront le 26 juillet prochain à 19h30, heure de Paris.

Top départ dans 140 jours. C'est à ce moment, dans moins de cinq mois, que la cérémonie d’ouverture sur la Seine lancera la 33e olympiade de l’histoire. Mais à quelle heure ces festivités commencent-elles précisément ?

À "19h30, heure de Paris. 10h30 à Los Angeles, 14h30 à Rio de Janeiro, 18h30 à Londres, 20h30 à Athènes… ", le 26 juillet prochain, a dévoilé ce vendredi le président du comité d’organisation Tony Estanguet.

De Pont d'Austerlitz au Trocadéro

Naviguant d'est en ouest à travers Paris, au départ du Pont d'Austerlitz pour rejoindre le Trocadéro, les athlètes défileront devant plusieurs monuments emblématiques de Paris : Notre-Dame de Paris, le Louvre, le Pont des Arts, le Musée Orsay. Au total, douze tableaux artistiques mettront en scène le patrimoine de la France et sa capitale. Une traversée de six kilomètres le long de la Seine, sous les yeux des centaines de milliers de spectateurs attendus.

"Nous sommes très heureux de lancer une cérémonie d'ouverture qui illustre de la plus belle des manières la rencontre entre le sport et la ville. Avec la lumière naturelle du soleil couchant, l'événement sera encore davantage sublimé avec une véritable dimension poétique, invitant à la fois les athlètes et le public à apprécier la beauté naturelle de la Ville Lumière", a par ailleurs déclaré Tony Estanguet.