Paris 2024 : les contrôles sanitaires renforcés face aux risques d'intoxications alimentaires

À trois mois des Jeux olympiques, le gouvernement va multiplier les contrôles sanitaires dans les restaurants et snacks situés aux alentours des sites olympiques. L'exécutif veut éviter les intoxications alimentaires de grande ampleur, qui pourraient mettre en péril l'organisation de l'événement et l'image de la France.

Des athlètes incapables de concourir ou des touristes cloués au lit à cause d'une intoxication alimentaire. C'est ce que veut éviter à tout prix l'exécutif, qui à quelques semaines du début des Jeux olympiques de Paris 2024, a décidé de multiplier les contrôles sanitaires dans les établissements situés près des sites olympiques. Une "toxi-infection alimentaire collective (...) est jugée (...) comme un des plus hauts niveaux de risque" autour de l'organisation des JO de Paris, "puisque ça peut mettre en danger l'organisation des compétitions en tant que telles, si des athlètes tombent malades" et que cela "engage la réputation de la France", souligne le cabinet du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau auprès de l'AFP.

Ce vendredi, le ministre se rend d'ailleurs dans un restaurant de Saint-Ouen, commune de Seine-Saint-Denis limitrophe de Paris, qui accueille un bout du village olympique et est proche du Stade de France (athlétisme, rugby), du centre aquatique ou encore de l'Arena Paris Nord (boxe, pentathlon moderne).

L'objectif de l'État est de "contrôler la quasi-totalité des établissements à proximité" des sites olympiques – restaurants, traiteurs, boulangeries, snacks. Depuis le début de l'année, "déjà 1500 contrôles" ont été réalisés dans ce cadre en Ile-de-France. "Si on constate une maîtrise insuffisante du risque sanitaire, on met en demeure le responsable d'apporter des mesures correctives en amont des Jeux. Et s'il n'est pas en capacité de le faire, le préfet peut prononcer des fermetures administratives", explique le ministère.

170 contrôleurs sur le terrain

Combien de personnes sont chargées de ces contrôles ? 142 agents de l'Etat en équivalent temps plein (ETP) sont missionnés dans les départements qui vont accueillir des événements olympiques. Ils ont le renfort de 31 ETP, "dont 26 en Ile-de-France, où la grande majorité des épreuves auront lieu", selon le ministère. Les effectifs de l'agence sanitaire Anses ont également été renforcés, "à hauteur de sept ETP", "pour être en capacité d'accroître nos capacités d'analyse en laboratoire et donc notre réactivité en cas d'événement sanitaire".

Bien sûr, tous les établissements qui serviront à manger à l'intérieur des sites olympiques seront également contrôlés avant le début de l'événement en juillet prochain. "Il serait quand même assez délicat qu'on ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui tombent malades en même temps du fait des repas qui ont été servis par les prestataires" des Jeux olympiques (26 juillet au 11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre), indique le cabinet de Marc Fesneau. 13 millions de repas ou snacks seront servis dans l'enceinte des seuls sites labellisés JO : cantines pour les athlètes et les volontaires, stands de restauration pour les visiteurs, etc.