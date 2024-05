Alexandra Saint-Pierre, championne du monde de para tennis de table : "Le sport m’a permis d’accepter mon handicap"

Championne du monde et vice-championne d’Europe… Pour sa première olympiade, la para joueuse de tennis de table Alexandra Saint-Pierre fait figure d’épouvantail de la catégorie 5. Passionnée par son sport, la Rouennaise montre beaucoup de caractère. Pour Avec Elles, nous vous présentons une série de sportives médaillables aux Jeux paralympiques de Paris du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre prochain.

Les profanes appellent ce sport le "ping-pong". Alexandra Saint-Pierre préfère juste garder la première syllabe. Il faut dire que la précision chirurgicale de sa frappe devient difficile à renvoyer par ses adversaires. Championne du monde en titre et vice-championne d’Europe, la Rouennaise marche sur la catégorie 5 du tennis de table en fauteuil. À 25 ans, après cinq ans de pratique, elle s’affiche en favorite des Jeux paralympiques de Paris.

Rien de gagné pourtant pour la jeune femme. Accidentée de la route en 2017 alors qu’elle étudie encore au lycée, elle devient paraplégique. "Le dur regard des gens et l’inaccessibilité des locaux m’ont tourmenté. Ça me rappelle sans cesse que j’ai une défaillance physique et que je dois prendre plus de temps pour m’adapter. J’ai rapidement cherché un appartement et là, je me suis confrontée à un vrai parcours du combattant." La jeune femme se renferme sur elle-même et bascule en dépression.

Le sport en thérapie

Fin 2017, Alexandra Saint-Pierre rencontre un médecin qui la pousse à se remettre au sport. "Il me disait que l’activité physique allait m’aider à sortir de chez moi. J’ai toujours aimé ça et enfant, je faisais même de la compétition. La préparation physique m’a aidé à tonifier le haut du corps et à retrouver de l’autonomie." La Normande applique ces conseils à la lettre et se remet au tennis de table. "Je me suis prise au jeu et le goût de la compétition m’est progressivement revenu. Je me suis rapidement donné pour objectif de me qualifier pour les Jeux olympiques." Raquette en main, la jeune femme laisse éclater sa rage : "Je me sers du tennis de table comme défouloir. Dès que quelque chose ne va pas, je file à l’entraînement pour me concentrer sur mon jeu et ça me fait un bien fou. Je ne pense à rien et j’oublie tous mes soucis. Le ping me permet de garder un équilibre psychique au quotidien. Si je me blesse et que je ne peux pas jouer, je sens que mon moral chute."

Autour des tables, entre les balles qui volent, l’athlète fait beaucoup de rencontres. La diversité des profils avec qui elle échange lui permet d’avancer : "Les personnes de tout âge, toute religion, toute origine sociale se mélangent autour du plaisir de faire du sport." Rapidement, sa perception du handicap évolue : "J’ai partagé des moments avec d’autres handi sportifs. Ils m’ont raconté leur vie de famille et leur vécu au quotidien. Indirectement, ça m’a rassuré et ça m’a aidé à me projeter. Le sport m’a permis d’accepter mon handicap." Résultat, la jeune femme se dit que tout est possible : "Certains athlètes que j’ai rencontrés ont fait du saut en parachute. J’ai fini par me lancer et j’ai volé en ULM."

Désormais, plus question de s’arrêter sur le regard des autres. Alexandra Saint-Pierre s’accepte : "Je me plais et c’est le principal. Je me fiche de la façon dont les gens me regardent et je ne veux plus essayer de leur plaire." La jeune femme se consacre à la manière de vivre le handicap et compte peser pour améliorer l’accessibilité : "Je fais de la sensibilisation au handisport en entreprise et dans les écoles. Je parle du handicap invisible, par exemple, encore très méconnu. Rien que de discuter permet de faire avancer les mentalités. Je raconte entre autres que rendre accessible des trottoirs améliore la sécurité de tout le monde (poussettes, personnes âgées, etc.)."

Améliorer la visibilité des femmes pratiquant le handisport

Réservée, Alexandra Saint-Pierre se dit également impatiente. Avant ses matchs, difficile pour elle de se détendre : "Nous parlons de tactique avec mon entraîneur. Je suis dans ma bulle de concentration." Entre deux compétitions, la Normande aime se rendre à la plage : "J’adore écouter les vagues sur les galets et sentir le vent et le soleil sur ma peau."

En club, l’athlète s’entraîne quotidiennement avec des valides : "Nous n’avons pas suffisamment de joueurs de para tennis de table pour travailler ensemble." De quoi jongler entre deux systèmes de jeu différent : "Face aux valides, j’ai une meilleure maîtrise de la table puisqu’elle se trouve au niveau de mon fauteuil. Je joue en profondeur, en rythme en tapant la balle au rebond pour les prendre de vitesse. Ça m’arrive souvent de les battre et certains ont du mal à le digérer."

Dans sa peau de femme, Alexandra Saint-Pierre s’est sentie vulnérable et s’est déjà fait agresser. Dans son rôle de sportive, elle constate rester moins visible que les hommes. "Je le vois vis-à-vis des sponsors, nous passons à la trappe parce qu’ils ne nous connaissent pas. En dehors des jeux, nous ne gagnons pas les mêmes primes." En club, elle évolue dans un environnement très masculin. De quoi susciter une certaine frustration patriarcale : "Il m’arrive de gagner face à des mecs qui ne l’acceptent pas du tout. Un jour, un d’entre eux a lancé sa raquette contre le mur. Lorsque je lui ai expliqué que je m’entraînais toute la semaine et que j’avais des objectifs, il n’a pas bien réagi." Si l’athlète reconnaît que la visibilité des femmes progresse, elle demande aux acteurs du handisport de fournir encore des efforts. "J’espère que les Jeux olympiques de Paris nous aideront", conclut-elle.