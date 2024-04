JO 2024 : 200.000 billets offerts par l'État pour les scolaires

Les écoles primaires, collèges et lycées bénéficieront de 200.000 billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024, annonce ce jeudi la ministre des Sports. Au total, 400.000 billets ont été achetés par l'État pour les JO. Les trois quarts concernent les Jeux paralympiques.

La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a détaillé ce jeudi en conférence de presse les destinataires des 400.000 billets achetés par l'État pour les Jeux. Les trois quarts concernent les Jeux paralympiques, parmi lesquels la moitié profitera aux scolaires, y compris ceux d'outremer.

Annoncée depuis 2022, cette "billetterie populaire" représente un budget de 17,6 millions d'euros. La ministre des Sports assure qu’environ la moitié des billets ira à des scolaires, les élèves et accompagnants, émanant de "tous les départements". Cette décision s’étend aux écoles primaires, collèges et lycées.

Il est à noter que pour ceux qui viennent de province, des tarifs préférentiels ont été négociés avec la SNCF. Il y aura également 1200 élèves et accompagnants d'outremer conviés aux jeux.

Des billets offerts pour les cérémonies

Avec des billets achetés par les différentes collectivités, en particulier Paris et le département de Seine-Saint-Denis, un million d'unités seront offertes en tout, essentiellement pour les Jeux paralympiques qui démarrent le 28 août et s’achèvent le 8 septembre.

2000 billets pour les cérémonies ont aussi été achetés, comprenant les ouvertures et les clôtures des Jeux olympiques et paralympiques. La répartition des 222.000 places gratuites pour la cérémonie d’ouverture inédite sur la Seine, qui seront distribuées par l’État, les collectivités, le Comité d'organisation des Jeux, sera annoncé "fin avril", a précisé la ministre.

Le mouvement sportif va aussi bénéficier de 100.000 billets, dont 70.000 billets pour les fédérations. 17.400 billets sont aussi réservés pour les personnes handicapées et leurs aidants, a précisé la ministre déléguée aux Personnes âgées Fadila Khattabi présente à la conférence de presse. De plus, 10.100 billets iront aussi à l’enfance protégée via la convention nationale des associations de protection de l’enfant.

Ce sont également 24.900 agents de divers ministères qui recevront des billets offerts. Enfin, les fédérations sportives auront 250 billets chacune, ce nombre n'est cependant pas seulement limité aux fédérations olympiques et paralympiques.