JO 2024 : les Français qui mettront leur logement en location craignent des dommages

À 100 jours du début des Jeux olympiques, de nombreux Franciliens envisagent de mettre leur logement en location. Cependant, malgré l'attrait financier, 74% des Français qui mettront leur logement en location craignent des dommages. Mieux vaut donc prendre ses toutes les précautions.

À l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024, de nombreux propriétaires proposeront leur logement en location de courte durée, alors que plus de 15,3 millions de visiteurs sont attendus en Ile-de-France du 26 juillet au 11 août, selon l’Office du tourisme de Paris.

Selon un sondage réalisé par l’assureur Leocare, 15% des Français envisagent de mettre leur appartement en location pendant cette période. Parmi eux, les propriétaires d'appartements représentent 25%, tandis que les locataires envisagent la sous-location à hauteur de 16%.

Sans surprise, les Franciliens sont les plus motivés à mettre leur logement en location (27%), en raison du nombre important d'épreuves se déroulant dans la région parisienne. Cependant, en dépit de l'attrait financier, 74% des Français qui mettront leur logement en location craignent des dommages. Parmi les sinistres les plus redoutés, figurent en tête la détérioration du mobilier (68%), suivi du vol de biens (51%) et d'un accident électrique pouvant affecter le gros ou petit électroménager (39%).

Pour éviter une mauvaise surprise, les compagnies d'assurance recommandent de vérifier son contrat d’assurance avant de mettre son logement en location. En complément de l'assurance habitation multirisque, il est conseillé de demander au locataire son assurance en responsabilité civile villégiature, permettant de couvrir les dommages causés par le locataire au propriétaire d'une location de vacances.