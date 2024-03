Kylian Mbappé privé des JO 2024 ? "On ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non"

Présent devant la presse ce vendredi, Kylian Mbappé a confirmé son intention de participer aux JO 2024. "J'ai toujours dit que je voulais y être, mais que cela ne dépend pas de moi", a-t-il insisté, son club au moment de l'événement ayant le dernier mot. Pour l'heure, "on ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non, on ne m'a rien dit", a affirmé le capitaine de l'équipe de France.

C'est l'une des grandes incertitudes à quatre mois des Jeux olympiques 2024 : Kylian Mbappé mènera-t-il l'équipe de France masculine de football pour cet événement ? Si le capitaine des Bleus n'a jamais caché son intention d'y participer, sa présence est à ce jour plus qu'incertaine. Les Jeux olympiques n'étant pas au calendrier de la Fifa, les clubs, qui sont les employeurs des joueurs, peuvent refuser qu'ils y participent. D'autant que Kylian Mbappé aura, sauf cataclysme, participé à l'Euro 2024 quelques jours avant.

Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match face à l'Allemagne (21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), Kylian Mbappé a répété son intention de faire partie de la liste de Thierry Henry. "J'ai toujours eu la même ambition", a-t-il martelé. "Les JO à Paris, c'est spécial, j'ai toujours dit que je voulais y être, mais que cela ne dépend pas de moi. Cela n'a pas changé, la décision finale appartient toujours à la même personne. Aujourd'hui, on ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non, on ne m'a rien dit."

Si je n'y vais pas, j'accepterai Kylian Mbappé sur sa participation aux JO 2024

Un "on" qui interroge. De qui s'agit-il ? Invité à se réexpliquer sur la question, Kylian Mbappé a affirmé qu'il parlait du Paris Saint-Germain, le club avec lequel il est sous contrat. Or, son contrat avec le club de la capitale s'arrête le 30 juin prochain, près d'un mois avant le début des Jeux olympiques. Sauf incroyable retournement de situation avec une prolongation de contrat, ce n'est donc pas le Paris Saint-Germain qui décidera de sa présence avec la délégation française lors des Jeux.

S'agissait-il plutôt du Real Madrid, où il est souvent préssenti ? Ces derniers jours, le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry a confirmé que les Madrilènes avaient envoyé un mail à la Fédération française pour expliquer qu'ils ne libéreraient pas leurs joueurs pour les JO. Une position pas souhaitée par Kylian Mbappé. "Si je participe aux Jeux, je vais vivre un rêve éveillé", a-t-il encore insisté ce vendredi. "Si je n'y vais pas, j'accepterai."

Le capitaine des Bleus n'a, en revanche, pas précisé ses intentions pour la saison prochaine. "Je n'ai rien de croustillant à vous annoncer", a-t-il souri devant les journalistes qui l'ont longuement questionné sur son avenir. "Lorsque j'aurai quelque chose à dire, je le ferai. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer."