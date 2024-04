JO 2024 : comment la flamme olympique va être remise à la France ce vendredi

La flamme olympique doit être transmise à la France ce vendredi 26 avril à Athènes. Elle doit passer la nuit à l'ambassade de France avant d'embarquer sur le voilier Belem. Elle prendra ensuite la direction de Marseille, où elle doit arriver le 8 mai prochain.

La Grèce passe le relais. La flamme olympique sera confiée aux Français ce vendredi 26 avril à Athènes, dix jours après son départ du site antique grec d'Olympie et un passage dans la matinée dans la ville emblématique de Marathon. Elle doit arriver à 17h30 (18h30 locales) au Stade Panathénaïque dans le centre d'Athènes, lieu qui a accueilli les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896.

La flamme sera portée dans les derniers mètres de relais par deux sportifs grecs et un duo de championnes françaises, la patineuse de danse sur glace Gabriella Papadakis, médaillée d'or aux Jeux de Pékin en 2022, et l'ancienne nageuse paralympique Béatrice Hess. Elle sera ensuite remise à Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris par Spyros Capralos, son homologue grec. Pour l'occasion, la chanteuse grecque Nana Mouskouri doit interpréter les hymnes de la France et de la Grèce. La ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra et Pierre Rabadan, adjoint à la Mairie de Paris, assisteront à la cérémonie.

La flamme dormira cette nuit à l'ambassade de France située dans le centre d'Athènes et rejoindra le port du Pirée samedi matin pour monter à bord du trois-mâts Belem. Elle sera placée dans une lanterne fermée pour éviter tout incendie sur l'ancien bateau en bois et sera surveillée par 16 jeunes français choisis au mérite. Elle prendra la direction de Marseille avec une arrivée prévue le 8 mai prochain, où sont attendues 150.000 personnes pour l'accueillir.