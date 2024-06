Une étude alerte sur les dangers de maintenir les prochaines éditions des Jeux olympiques en été, à cause des conditions climatiques. Ce rapport "Rings of Fire" met surtout en garde quant aux risques sur la santé des sportifs, notamment face aux chaleurs extrêmes attendues à Paris pour les JO 2024. Il appelle à prendre des mesures pour les protéger à l'avenir.

Les JO de Paris 2024 seront-ils les derniers Jeux olympiques en été ? C’est en tout cas ce que préconise un nouveau rapport rédigé par des climatologues de l’université britannique de Portsmouth, avec l’aide d’onze athlètes, dont plusieurs médaillés olympiques. D’après cette étude publiée mardi et intitulée "Cercles de feu : risques liés à la chaleur aux Jeux olympiques de Paris 2024", les conditions climatiques dans lesquelles sont disputés les grands événements sportifs sont de plus en plus difficiles pour les sportifs, et représentent un danger pour leur santé.

Les JO de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août) ne font pas exception, puisqu’ils ont même "le potentiel de dépasser les records de Tokyo", signale Emma Pocock, directrice générale de FrontRunners, l’une des organisations qui a participé au rapport. The Guardian va même plus loin, affirmant que ces Jeux "pourraient être les Jeux les plus chauds jamais enregistrés". Les dernières tendances dressées par Météo France pour cet été ne laissent que peu de doute sur ces potentielles fortes chaleures : les mois de juillet et août ont en effet 50% de chance d’être plus chauds que les normales de saison. Pour rappel, selon Santé Publique France, plus de 5000 personnes sont décédées l’été dernier dans le pays à cause des canicules.

En prenant l’exemple de Paris 2024, l’étude tire donc une conclusion : la tradition olympique de préparer les Jeux en été pourrait bientôt devenir impossible à perpétuer, tant le réchauffement climatique présente "une menace existentielle pour le sport", assure le président de World Athletics, Sebastian Coe. Les auteurs du rapport invitent donc les organisateurs de grandes épreuves - comme les JO mais aussi la Coupe du monde de football - à repenser les calendriers pour privilégier des périodes plus fraîches.

Gérer les chaleurs extrêmes, la "nouvelle norme" pour les sportifs

Avec une compilation de témoignages à l’appui, les chercheurs rappellent ce qu’ont dû subir de nombreux athlètes lors des précédents JO à Tokyo en 2021, en raison des chaleurs étouffantes. Dérégulation du sommeil, de l'appétit et de la température corporelle, déshydratation… Certains avaient même fait des malaises, ressenti des crampes, de la fatigue ou encore des troubles digestifs. Autant de facteurs qui impactent la préparation, les performances et l’état mental des participants.

Lors de ces JO de Tokyo, les températures dépassaient régulièrement les 30°, avec une humidité de 80%. Mais comme l’écrit Sebastian Coe dans la préface du rapport, concourir dans des "conditions climatiques très dures" est malheureusement devenue la "nouvelle norme".

Des compétiteurs ont vomi et se sont évanouis sur les lignes d'arrivée. Des fauteuils roulants ont été déployés pour transporter les athlètes hors des stades brûlés par le soleil. La peur de mourir sur le court a même été évoquée en plein match par le joueur de tennis Daniil Medvedev, tête de série numéro 2 des Jeux de Tokyo. Rapport "Rings of Fire"

"Je crains que tous les athlètes ne reçoivent pas d'informations ou des stratégies adéquates pour gérer l'exposition à des températures extrêmes, et donc qu'ils ne soient pas assez bien préparés ou qu'ils ne comprennent pas assez les risques liés au fait de disputer une épreuve dans des conditions de fortes chaleurs. C’est inquiétant de voir à quelle vitesse c'est devenu une réalité", déplore Kelsey-Lee Barber, spécialiste du lancer de javelot, dans l'étude.

Liste de recommandations

Face à ces constats dramatiques, les experts présentent en fin de rapport une série de recommandations pour préserver la santé des athlètes et éviter au maximum des scénarios catastrophes, alors que les prochains JO doivent se tenir en 2028 à Los Angeles, puis en 2032 à Brisbane.

Déjà, sur le plan pratique, l’étude invite les autorités sportives à tenir compte des chaleurs lors de la programmation d’événements, à éviter les périodes les plus chaudes en journée pour les sports les plus exposés, et à reprogrammer les épreuves si nécessaire. Elle préconise aussi "d’investir pour protéger les sportifs, les spectateurs, les bénévoles, le personnel d'assistance et les ouvriers" ; ainsi que "d'améliorer les plans de réhydratation et de refroidissement pour les athlètes".

Ensuite, les chercheurs recommandent de "donner la parole aux athlètes sur leur expérience du changement climatique et des risques liés aux chaleurs", ainsi que de "renforcer la participation des sportifs et des organismes dans les campagnes de sensibilisation au climat". Enfin, "réévaluer les partenariats avec des entreprises liées aux énergies fossiles, une des causes majeures du changement climatique".

L’avenir des JO d’été se trouve donc dans une impasse. Car une autre étude déjà réalisée en 2016 par des chercheurs de l'université américaine de Berkeley prévenait que seules huit villes de l’hémisphère nord, en dehors de l’Europe de l'ouest, seront suffisamment fraîches pour accueillir les JO en 2085. Leur constat va plus loin : en éliminant les villes où le risque d’annulation de l’épreuve du marathon est supérieur à 10% à cause des chaleurs, aucune ville d’Afrique ou d’Amérique latine, et seulement deux en Asie, ne pourraient ambitionner d'être hôte des Jeux. Selon ces critères, seules 25 villes d’Europe pourraient encore y prétendre.