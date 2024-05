JO 2024 : vers une grève des éboueurs à Paris ?

Les syndicalistes de la CGT au sein des éboueurs de Paris ont déposé des préavis de grève pour cet été. Ils réclament notamment des compensations financières dans le cadre de l'organisation des JO dans la capitale.

Une nouvelle menace de grève pèse sur les Jeux olympiques parisiens. Après celle des salariés de la fonction publique, c'est au tour des éboueurs d'agiter la menace d'un mouvement social durant l'événement. Leur objectif : obtenir une prime de compensation.

Selon Le Parisien, plusieurs périodes sont concernées : du 14 au 16 mai, du 22 au 24 mai et du 1er juillet au 8 septembre. Seule la CGT aurait pour l'instant déposé ces préavis, qui concernent la Direction de la propreté et de l’eau (DPE), incluant les éboueurs, et les Transports automobiles municipaux (TAM DILT).

"On n'a pas vocation à gâcher ces JO", assure la CGT FTDNEEA

"On n’a pas vocation à gâcher ces JO. C’est un levier de pression, mais s’il y a pression, c’est parce que le politique ne subvient pas aux revendications des salariés", s'est justifié auprès de RMC Christophe Farinet, secrétaire général de la CGT FTDNEEA.

Parmi les doléances du syndicat : une hausse de la rémunération. La CGT souhaite en effet une prime de 1900 euros et une augmentation mensuelle de 400 euros de la rémunération de tous les personnels.

Ces préavis ne sont pas les seuls redoutés durant les JO de Paris. Dans un contexte de concertations pour réformer la fonction publique, les deux principaux syndicats du secteur, la CGT et Force ouvrière (FO), ont déposé des préavis de grève incluant la période des JO (du 26 juillet au 11 août pour les JO et du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques). La CGT demande notamment "des recrutements pérennes, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux, (...) des droits aux congés, au télétravail choisi et à la déconnexion". FO réclame de son côté une meilleure rémunération des fonctionnaires.