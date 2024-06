Depuis un an, plus de 12.000 personnes ont été expulsées de lieux de vie informels, ont comptabilisé des associations dans un rapport. Ces opérations d'expulsions seraient en augmentation, entre mai 2023 et avril 2024. Les associations dénoncent un "nettoyage social" en amont des Jeux olympiques.

L'exclusion en héritage des Jeux olympiques de Paris ? C'est en tout cas la crainte d'associations accompagnant les publics les plus précaires en Ile-de-France et ailleurs dans le pays. Réunies au sein d'un collectif, appelé "Le revers de la médaille", elles ont rapporté, à une cinquantaine de jours du début des JO, une hausse des expulsions de ces personnes depuis maintenant un an.

Des mineurs à la rue

12.545 personnes ont été expulsées de lieux de vie informels (campements, squats, bidonvilles), entre mai 2023 et avril 2024, ont ainsi comptabilisé ces associations dans un rapport qui dénonce un "nettoyage social" en cours. Ce nombre d'expulsions est en hausse de 38,5%, selon le rapport, par rapport à la même période entre 2021 et 2022. "Parmi ces personnes, 3434 étaient mineures, soit deux fois plus que l'an dernier, et presque trois fois plus qu'en 2021-2022", est-il encore indiqué.

Les propositions d'hébergement à la suite des expulsions seraient d'ailleurs de plus en plus rares. Sur la période 2023-2024, des solutions d'hébergement ont été proposées pour 35,3% des expulsions, et parmi elles, peu étaient pérennes. "La situation s'est particulièrement dégradée sur cette période, puisque l'année précédente 64,3 % des expulsions étaient accompagnées de propositions de mise à l'abri", est-il souligné dans le rapport. Pourtant, l'instruction du 25 janvier 2018 demande aux autorités de mobiliser les dispositifs pour proposer des solutions en matière d'hébergement et de logements.

Des sas régionaux dénoncés

Les expulsions contribuent donc à précariser un peu plus ces personnes sans logements, qui sont principalement des migrants, alerte le rapport. Elles se retrouvent dans des espaces publics de plus en plus contrôlés à l'approche des Jeux olympiques. Si le collectif "Le revers de la médaille" reconnaît que le lien entre ces expulsions et l'événement sportif n'est pas explicite, les acteurs associatifs assurent que ce motif est directement évoqué par les forces de l'ordre lors des opérations d'expulsions. "On observe des expulsions dans le nord-est parisien, mais aussi tout le long de la Seine. Il est difficile de ne pas faire le lien avec l'organisation des JO", a aussi noté Camille Gardesse, du Comité Accès aux Droits, lors de la présentation du rapport à la presse, ce lundi 3 juin.

Par ailleurs, une partie des personnes expulsées sont dispersées en dehors d'Ile-de-France, dans des sas d'accueil temporaires régionaux pour une durée de trois semaines maximum, avec la promesse d'un hébergement pérenne à l'issue. Mais ce dispositif, créé en mars 2023 et censé se terminer en décembre 2024, est largement critiqué par les associations. Ces envois en dehors de l'Ile-de-France, alors même que la situation d'hébergement d'urgence est toute aussi saturée que dans cette région, se font souvent sans "consentement éclairé", a relevé notamment Paul Alauzy, porte-parole au "Revers de la médaille". Depuis la mise en place du dispositif, plus de 5200 personnes ont été déplacées, selon les chiffres de la préfecture de la région Ile-de-France.

D'autres publics précaires sont concernés par ces mesures. Les associations ont également alerté sur "le harcèlement" et les "contrôles administratifs à répétition" des travailleuses du sexe, dans le but de les "éloigner de l'espace public". L'association Aides, qui gère un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues à proximité des Halles à Paris, a de son côté constaté de "nombreuses expulsions" dans les stations de métro. Une "forte" présence policière dans la zone alentour concernée par un arrêté d'interdiction des rassemblements est aussi observée, ce qui a un impact sur la fréquentation du centre.

Alors que 15 millions de visiteurs sont attendus pour les Jeux olympiques cet été, le collectif demande donc que ces publics ne soient pas simplement "invisibilisés". Il plaide notamment pour la création de 20.000 places d'hébergement à l'échelle nationale, dont au moins 7000 en Ile-de-France. Faute de réponse, les acteurs associatifs se disent par ailleurs prêts à se faire entendre lors des JO de Paris. "On va être mobilisés, on sera là pour les Jeux", a ainsi promis le porte-parole Paul Alauzy.