JO 2024 - Vahiné Fierro et Kauli Vaast, prêts à surfer sur la vague mythique de Teahupo'o

La flamme olympique va bientôt traverser la planète pour gagner l'île de Tahiti le 13 juin prochain. Là-bas, les épreuves de surfs auront lieu sur un site mythique. Vahiné Fierro et Kauli Vaast, purs surfeurs tahitiens, nous font découvrir la vague de Teahupo'o.

À la pointe sud de Tahiti se trouve un territoire encore préservé, que l'on découvre dans le reportage du 20H ci-dessus. Du sable noir, des cocotiers et face à ce décor envoûtant, une vague qui est un monument pour tous les surfeurs : Teahupo'o. La vague est parfois à taille humaine, comme en ce moment, mais elle peut devenir effrayante et périlleuse. À un mètre sous la surface, le corail est tranchant comme un rasoir.

C'est un lieu sacré pour ceux qui sont nés ici, comme l'expliquent Vahiné Fierro et Kauli Vaast au micro de TF1. Ces deux purs produits du surf tahitien, grands espoirs de médailles françaises pour les Jeux Olympiques, connaissent bien Teahupo'o, et sont prêts pour les épreuves.

Il est à peine six heures du matin, l'horaire parfait pour entamer la journée, selon Vahiné. Kauli nous rejoint, et avec lui leur entraîneur en équipe de France. Il y a du monde autour de nous : une surfeuse de l’équipe d'Allemagne, ou encore une Japonaise, qui viennent repérer la vague des épreuves des Jeux olympiques, prévues entre le 27 juillet et le 8 août.

La suite du reportage de TF1 à Tahiti dans la vidéo en tête de cet article.