JO de Paris 2024 : Emmanuel Macron confirme des "scénarios de repli" pour la cérémonie d'ouverture

À près de 100 jours de l'ouverture des JO de Paris, Emmanuel Macron a répété, lundi 15 avril, son souhait de voir les athlètes parader sur la Seine. Mais, en cas de menace terroriste avérée, il a dévoilé deux alternatives, une cérémonie "limitée au Trocadéro", voire un rapatriement au Stade de France.

"On peut le faire et on va le faire." À près de 100 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet 2024, Emmanuel Macron a assuré, lundi 15 avril, qu'il y aura bien une parade des athlètes sur la Seine.

"On veut que la cérémonie soit la plus belle possible. On veut montrer le plus beau visage de la France", a affirmé le président de la République, invité de BFMTV et RMC, dans l'écrin majestueux du Grand Palais, au cœur de Paris, qui accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo.

Il y a des plans B et même C Emmanuel Macron, président de la République

"Cette cérémonie d'ouverture" le long du fleuve, qui traverse la capitale, "c'est une première au monde", a souligné le chef de l'État. "On va mettre en place tout un périmètre de sécurité tout autour de la cérémonie des jours avant, des semaines avant". Avant d'assurer à une auditrice, indiquant ne pas vouloir envoyer son enfant sur les quais de Seine en raison de la potentielle menace terroriste, que "s'il y a un endroit où (son) fils sera en sécurité, c'est là."

Emmanuel Macron a néanmoins confirmé des "scénarios de repli". "Il y a des plans B et même des plans C", "et on les prépare en parallèle", a-t-il expliqué. En cas de menace avérée, la cérémonie pourrait être "limitée au Trocadéro", voire être rapatriée au Stade de France, comme cela était initialement prévu dans le dossier de candidature de Paris 2024. "On fera une analyse en temps réel" des risques.