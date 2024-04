JO de Paris 2024 : la plateforme en ligne pour circuler dans le périmètre de sécurité ouvre le 10 mai

Une plateforme permettant de franchir certaines zones de sécurité pendant les Jeux olympiques va être mise en ligne à partir du 10 mai. Une fois la démarche effectuée, le laissez-passer obtenu prendra la forme d'un QR code. "Si vous ne vous êtes pas inscrits, vous ne pourrez pas rentrer", a prévenu, lundi 8 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans "Le Parisien".

Habitants, touristes ou spectateurs, il vous faudra un QR code pour vous déplacer dans de nombreuses zones de Paris durant les Jeux, en juillet et en août. Un laissez-passer qui sera la condition indispensable pour être autorisé à pénétrer le long de la Seine, en amont de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, aux abords du Trocadéro, du Champ-de-Mars ou à proximité des sites olympiques.

Annoncée en novembre 2023 par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, la plateforme numérique permettant d'obtenir l'attestation sera opérationnelle le 10 mai, a révélé, lundi 8 avril, au Parisien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il faudra s'y enregistrer afin de pouvoir accéder aux périmètres de sécurité autour des sites de compétitions.

Sans inscription, impossible de circuler

Cette inscription obligatoire (mais gratuite) va concerner "plusieurs dizaines de milliers de personnes : habitants, ayants droit (invités), consommateurs, personnes travaillant dans le secteur", dit Silt et issu de la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, a indiqué le patron de Beauvau. Sur ce site dédié vous seront demandées des informations personnelles comme les nom, prénom et date de naissance.

Sans avoir effectué cette démarche sur la plateforme, "vous ne pourrez pas rentrer" dans la zone de protection, a prévenu Gérald Darmanin, expliquant, sans détails, que "des criblages de sécurité seront réalisés" pour les personnes inscrites. À moins de quatre mois de la grand-messe, 195.000 criblages de personnes accréditées aux JO ont déjà été effectués, sur un total d'un million à réaliser. "Nous serons particulièrement vigilants pour s'assurer qu'aucune personne dangereuse ne puisse accéder aux périmètres de sécurité", a-t-il assuré.

Une fois dans ce périmètre, votre liberté sera totale Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Une fois l'étape du contrôle franchie, vous recevrez un QR code, disponible sur smartphone ou tablette, que vous pourrez imprimer. Cette dérogation sera nécessaire une semaine avant le coup d'envoi des Jeux, "à partir du moment où le périmètre de sécurité deviendra étanche." "Piéton ou non-piéton, vous devrez présenter votre QR code et votre pièce d'identité lors du contrôle. Une fois dans ce périmètre, votre liberté sera totale", a promis le ministre de l'Intérieur.

"Il n'y aura pas de quotas", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : "On fera passer des messages pédagogiques pour éviter les entassements. On fait confiance au devoir civique des habitants pour ne pas être trop nombreux sur les balcons ou les péniches", alors qu'une campagne de sensibilisation à l'attention des riverains sera bientôt dévoilée.

S'engageant à ce que les forces de l'ordre fassent preuve de "discernement" en cas de contrôle, notamment en ce qui concerne les personnes âgées, Gérald Darmanin a aussi annoncé que la démarche pour obtenir le QR code ne se fera pas seulement sur Internet. "Avec la mairie de Paris, nous ferons du porte-à-porte, déposerons des tracts dans les boîtes aux lettres, on aidera les gens à s'inscrire."