Les textes permettant le versement de primes supplémentaires à plusieurs catégories de fonctionnaires mobilisés pendant les Jeux olympiques et paralympiques ont été publiés ce dimanche. Près de 100.000 agents publics seront directement sollicités pour la compétition. Pour les forces de l'ordre, la prime de 1900 euros maximum a été confirmée.

Le coup de pouce est acté. Ce dimanche 23 juin, le gouvernement a publié un décret et un arrêté permettant le versement de primes supplémentaires allant jusqu'à 1500 euros à plusieurs catégories de fonctionnaires mobilisés dans le cadre des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris.

Ces textes actent le "relèvement temporaire, dans le cadre de la préparation et du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, des montants maximaux réglementaires de certaines primes et indemnités" destinées aux fonctionnaires.

De 500 à 1500 euros

Ce relèvement temporaire doit "permettre l'indemnisation, à titre exceptionnel, des agents directement mobilisés dans la préparation et le déroulement" des JO "ou exposés à un surcroit significatif d'activité directement généré par des changements d'organisation de service liés aux jeux", précise le texte.

En mars, par la voix du ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, le gouvernement avait annoncé que des primes de 500 euros ("accroissement temporaire d'activité" et "contrainte" ponctuelle sur les congés), 1000 euros ("accroissement temporaire d'activité" et contrainte "soutenue") et 1500 euros (mobilisation "particulièrement élevée, dans la durée" et "forte limitation" des jours de congés) seraient prévues en fonction de l'impact des Jeux sur l'activité du service et la prise de congés.

Des primes qui s'ajoutent à d'autres mesures d'accompagnement prévues pendant la grand-messe sportive estivale, comme par exemple davantage de télétravail.

La prime JO des forces de l'ordre confirmée

Près de 100.000 agents publics seront directement mobilisés pour les JO, avait indiqué fin avril le ministre de la Fonction publique. Les textes publiés ce dimanche concernent une longue liste de fonctionnaires, notamment de la fonction publique d'État, pour lesquels la "prime JO" s'appuie sur le système existant de primes et d'indemnités, dont les montants maximum sont majorés pour 2024.

Pour les forces de l'ordre, la "prime JO", annoncée en janvier et portée jusqu'à 1900 euros pour les policiers et gendarmes travaillant en Île-de-France, a elle été confirmée dans un courrier co-signé par le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Cette prime sera versée avec plusieurs niveaux selon la situation de chacun", avait écrit ce dernier dans un courrier adressé en janvier aux agents du ministère. Les policiers et les gendarmes pourront toucher 1000, 1600 ou 1900 euros et recevoir une indemnité de 50 euros par nuit s'ils se déplacent au moins cinq jours sur des missions de sécurité ou en lien avec les JO.