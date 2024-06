Thierry Henry a dévoilé ce lundi une pré-liste de 25 joueurs en vue du tournoi de football masculin, cet été, lors des Jeux olympiques de Paris. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs ne pourra en sélectionner que 18 d'ici au 3 juillet, dont trois joueurs âgés de plus de 23 ans. Si Kylian Mbappé n'est pas présent, Alexandre Lacazette a pour sa part été appelé.

Une pré-liste pour préparer le tournoi olympique. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry, a dévoilé ce lundi 3 juin les noms de 25 joueurs qui pourraient participer cet été aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 12 août). Le champion du monde 1998, à son poste depuis août dernier, a rappelé que les premiers appelés ne seraient pas forcément ceux qui le seront lors du rendu de sa liste définitive de 18 joueurs et 4 réservistes, le 3 juillet.

En effet, les épreuves de football aux JO n'étant pas considérées comme une date internationale reconnue par la FIFA, les clubs peuvent retenir leurs athlètes s'ils le souhaitent. Un paramètre qui, forcément, freine la compétitivité de la liste annoncée par Thierry Henry. "La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège", a ironisé l'ex-attaquant d'Arsenal.

Lacazette, Zaïre-Emery et Barcola dans la pré-liste

Concrètement, qui compose la pré-sélection des Bleuets ? Au poste de gardien, Guillaume Restes (Toulouse) sera peut-être amené à suppléer Lucas Chevalier (Lille), récemment blessé avec son club et engagé dans une course contre-la-montre pour être présent aux JO. En défense centrale, on trouve Lenny Yoro (Lille), auteur d'une brillante saison en Ligue 1 cette année, Castello Lukeba (Leipzig), Bradley Locko (Brest) ou encore Adrien Truffert (Rennes). Le latéral Malo Gusto (Chelsea) n'est en revanche pas pré-sélectionné.

Au milieu de terrain, petite surprise : Warren Zaïre-Emery (PSG), qu'on pensait retenu par le club parisien, est bien là, malgré sa participation à l'Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet) avec les Bleus de Didier Deschamps. On ignore toutefois si le champion de France libérera sa pépite. Dans sa pré-liste, Thierry Henry espère aussi compter sur la qualité technique du très prometteur Maghnes Akliouche (Monaco) ou sur l'expérience de Khéphren Thuram (Nice). Lui aussi dans le groupe pour l'Euro, Bradley Bracola (PSG) a également été annoncé dans la pré-liste (là encore, sans qu'on sache si son club acceptera sa participation au tournoi olympique). Enfin, alors que seuls trois joueurs de plus de 23 ans peuvent participer aux JO, deux seulement ont été retenus ce lundi : Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et Alexandre Lacazette (Lyon).

Encore de l'espoir pour Mbappé

Kylian Mbappé, qui a souvent fait part de son envie de participer à la compétition, n'est pour le moment pas dans le groupe. Rien n'est toutefois tranché pour le futur joueur du Real Madrid, assure Thierry Henry : "On ne sait pas ce qu'il peut se passer d'ici le 3 juillet, objecte l'entraîneur. La liste est ouverte pour tout le monde, la porte n'est fermée à personne." Un stage de préparation de quinze jours débutera avec les joueurs présents le 16 juin à Clairefontaine.

Les Bleuets affronteront ensuite en match de préparation le Paraguay, le 4 juillet à Bayonne, puis la République dominicaine à Toulon le 11 juillet et le Japon le 17 juillet, toujours dans la ville varoise. Durant les JO, ils seront opposés en poule le 23 juillet aux États-Unis, puis à la Guinée le 27 juillet et enfin à la Nouvelle-Zélande le 30 juillet.

La pré-liste complète de Thierry Henry :

Gardiens (4) : Guillaume Restes (Toulouse FC), Obed Nkambadio (Paris FC), Lucas Chevalier (Lille), Robin Risser (Dijon)

Défenseurs (7) : Castello Lukeba (RB Leipzig), Leny Yoro (Lille), Maxime Estève (Burnley), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest), Kiliann Sildillia (Fribourg), Bafodé Diakité (Lille)

Milieux (9) : Khephren Thuram (OGC Nice), Manu Koné (Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Warren Zaïre-Emery (PSG), Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Attaquants (6) : Bradley Barcola (PSG), Désiré Doué (Rennes), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich)