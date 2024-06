La Chine a dévoilé sa liste d’athlètes présents aux Jeux olympiques de Paris, en natation. Contrôlés positifs à une substance interdite avant d’être blanchis, 11 nageurs chinois en font partie. Une affaire de dopage qui provoque d’important remous depuis quelques mois.

Ils avaient été contrôlés positifs à un produit qui améliore la circulation sanguine et donc les performances. 11 sportifs chinois font partie des nageurs sélectionnés par Pékin pour participer aux Jeux de Paris à l’été prochain, révèle la liste publiée mardi 18 juin par l'Association chinoise de natation, l'organisme étatique chargé de ce sport.

Le quotidien américain New York Times et la chaîne allemande ARD ont rapporté en avril que 23 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimétazidine. Parmi les nageurs mis en cause, figurent la star Zhang Yufei, spécialiste du papillon, qui a remporté deux médailles d'or à Tokyo, ou encore Wang Shun, champion olympique du 200 m quatre nages.

Une affaire sur fond de rivalité sino-américaine

S’ils n’ont pas été sanctionnés, l’agence antidopage américaine (Usada) n’avait pas hésité à évoquer un "maquillage au plus haut niveau de l'Agence mondiale antidopage"(AMA) qui aurait "mis ces cas positifs sous le tapis". Et pour cause, l’AMA avait fini par conclure l’affaire en évoquant une contamination alimentaire plutôt qu’un dopage volontaire. Les taux très bas de la substance retrouvée dans les échantillons d’urine étaient, d’après l’agence, incompatibles avec une prise intentionnelle ou par microdose, une technique qui consiste pour un sportif dopé à prendre des doses très faibles pour passer en dessous des radars.

Fortement secouée depuis le début de l'affaire, l’instance internationale a répliqué en accusant l'Usada, virulente dans ce dossier, de "mensonges" et de tenir des propos "motivés politiquement" pour "affaiblir le travail de l'AMA". En outre, Les accusations de l'Usada interviennent sur fond de rivalité sino-américaine sur un grand nombre de sujets diplomatiques, politiques ou encore commerciaux. Une commission du Congrès américain avait d’ailleurs demandé fin mai au Département américain de la Justice et à la police fédérale (FBI) d'enquêter sur les nageurs chinois contrôlés positifs.

Pour faire taire les critiques, l'AMA a désigné le 25 avril un procureur indépendant afin d'examiner sa gestion du dossier alors que l'Agence chinoise antidopage (Chinada) a promis de "coopérer activement". La Chine "a toujours résolument préservé la santé physique et mentale des athlètes, l'équité des compétitions sportives et a apporté des contributions positives à la lutte mondiale antidopage", a également précisé Lin Jian, porte-parole du ministère.