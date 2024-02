JO de Paris : Teddy Riner regrette un manque de places pour ses proches, la ministre des Sports lui répond

À cinq mois des Jeux olympiques de Paris, le judoka français, onze fois champion du monde, a assuré viser l'or durant cette compétition à domicile. Teddy Riner a néanmoins regretté, samedi soir sur France 2, "avoir le droit à deux places" seulement pour ses proches. Une incongruité à laquelle a répondu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Un rêve d'or à la maison... sans soutiens ? Invité samedi soir de l'émission "Quelle Époque !" sur France 2, le onze fois champion du monde de judo Teddy Riner a redit sa volonté de remporter une nouvelle fois la médaille d'or lors des Jeux olympiques de Paris, cet été. "Je pense que pour n'importe quel sportif, pour n'importe quel Français où il y a un grand événement à la maison, et on peut être acteur de ce bel événement, on a envie de le vivre, on a envie de le défendre", a-t-il déclaré sur le plateau de Léa Salamé.

Riner "se bat tous les jours" pour obtenir des places

Le judoka a néanmoins regretté qu'il ne puisse pas fournir de places à toute sa famille. "Je suis en train de me battre tous les jours pour chopper des places", a-t-il assuré en riant. "Même vous, vous devez vous battre ?", le questionne la journaliste. "Allez, on est trash ? Ok. La Fédération, le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la Fédération, j'ai le droit à deux places", a regretté le sportif aux trois titres olympiques, devant l'étonnement du public, avant d'ajouter tout de même : "Mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport."

En réalité, les sportifs français qui participent aux Jeux olympiques ont le droit à six places. Le CIO fournit deux billets tandis que l'Agence National du Sport met à disposition des athlètes quatre places par session à laquelle ils participeront. Un dispositif expliqué par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra elle-même, sur le réseau social X. "Ne t'inquiète pas Teddy Riner, tu auras bien six places pour ton entourage, pour chacune de tes sessions !", a-t-elle assuré en réponse au reproche du judoka.

En tout, 10 millions de tickets sont prévus pour les seuls Jeux olympiques, 13 millions avec les Jeux paralympiques. Lors des premières sessions de vente, beaucoup avaient critiqué le niveau trop élevé des tarifs, un sujet que Teddy Riner a également commenté. "J'entends, c'est cher la billetterie, et je défends personne, ce sont mes cinquièmes jeux, les Jeux olympiques, ça reste quand même cher", a-t-il clarifié. "Pour avoir vu les prix, ils ont quand même fait l'effort que ça ne soit pas trop cher pour tout le monde", a tenu à souligner le sportif. "On n'est pas plus chers qu'ailleurs", a-t-il encore insisté.