JO de Paris 2024 : les athlètes russes et biélorusses autorisés à participer sous bannière neutre

Le CIO a autorisé, vendredi, la participation aux Jeux olympiques de Paris de certains sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre. Les ressortissants des deux pays ne sont toutefois pas autorisés à participer aux épreuves par équipe. Ils ne seront pas non plus acceptés s'ils ont soutenu activement l'invasion russe de l'Ukraine.

Feu vert, mais sous conditions. Le Comité international olympique (CIO) a autorisé, vendredi 8 décembre, la participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 de sportifs russes et biélorusses. Ces derniers devront toutefois concourir sous bannière neutre. Ils ne pourront pas, non plus, participer aux épreuves par équipes et ne seront autorisés à prendre part aux compétitions qu'à conditions qu'ils n'aient pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine.

Par ailleurs, le "CIO se réserve expressément le droit de décider de leur participation en temps voulu, même s'ils sont considérés comme qualifiés selon les critères établis par leurs Fédérations internationales respectives", a indiqué l'instance dans un communiqué. Pour le moment, seuls 11 "athlètes individuels neutres" se sont qualifiés pour les Jeux olympiques, à savoir huit Russes et trois Biélorusses, a précisé le Comité, contre une soixantaine de sportifs ukrainiens.

La question de la participation de ces sportifs russes et biélorusses était au cœur des débats. Le CIO craignait en effet de voir une délégation ukrainienne absente ou très affaiblie à Paris, ce qui aurait rendu délicate la participation à la compétition des athlètes de ces deux pays, même sans hymne ni drapeau.

Des sportifs qui ne doivent pas "payer"

Au début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, le CIO avait banni les représentants des deux pays du sport mondial. Mais depuis quelques mois, il tente de réorganiser leur retour, restant sur sa ligne historique qui considère que les sportifs ne doivent pas "payer" pour les actions de leur gouvernement. Ainsi, en mars dernier, l'organisation avait recommandé aux fédérations internationales de réintégrer les Russes et les Biélorusses sous bannière neutre à leurs compétitions, tout en repoussant "à un moment approprié" sa décision sur les JO-2024 de Paris comme sur les JO-2026 de Milan-Cortina.

Le CIO a également attendu, pour rendre une décision, de voir l'évolution de la position ukrainienne sur la question, alors que Kiev avait, dans un premier temps, imposé à ses sportifs de boycotter tout événement impliquant des Russes avant d'assouplir sa position cet été. Par ailleurs, le monde olympique avait réclamé, en début de semaine, une décision rapide sur le sujet pour permettre la présence à Paris du petit nombre de sportifs russes et biélorusses qui ont pu se qualifier pour l'événement.