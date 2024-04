JO de Paris 2024 : les billets achetés seront disponibles dès le 15 mai sur une application dédiée

Les futurs spectateurs des Jeux olympiques de Paris auront enfin leurs tickets en main le mois prochain. Le changement de nom sur les billets ou la revente ne sera possible que sur l’application officielle de l’événement, Paris 2024 Tickets. "Vous risquez de vous retrouver coincé à l’entrée sans la possibilité d’accéder au site de compétition" en ne passant pas par cette plateforme, prévient le président du comité d’organisation Tony Estanguet.

Pour combattre le marché noir, tous les coups sont permis. Alors le comité d’organisation des JO de Paris 2024 a fait le choix de déployer une application spéciale ultra-sécurisée sur laquelle les futurs spectateurs pourront retrouver tous leurs billets. Son nom ? Paris 2024 Tickets, tout simplement. La mise en ligne est prévue pour le 15 mai, date à laquelle les places seront enfin accessibles plusieurs mois après avoir été achetées.

Nouvelle salve en vente ce mercredi

"Vous allez pouvoir y télécharger vos billets, décider de les rediriger vers ceux à qui vous voulez les offrir. Il sera possible de donner l’identité de la personne et son numéro de téléphone", explique au Parisien Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë slalom qui préside le comité d’organisation de Paris 2024. Ceux qui souhaiteraient revendre leurs tickets pourront le faire, mais uniquement sur l’application et au prix d’achat initial. Des prix, pour certains très élevés, qui avaient été vivement commentés. "Toute revente en dehors de la plateforme est interdite. Vous risquez de vous retrouver coincé à l’entrée sans la possibilité d’accéder au site de compétition", prévient l’ancien athlète.

Que les membres du public sans smartphone se rassurent, des solutions sont étudiées pour permettre "aux gens qui arrivent avec une confirmation ou un papier imprimé" de pouvoir quand même entrer dans l’arena ou le stade en question. Tony Estanguet indique que "ça sera vraiment à la marge". Pour les autres, le procédé sera le même. Chaque participant "recevra au dernier moment un QR code dynamique" qui ne pourra être ni reproduit ni envoyé. Quelque 250.000 places sont remises en vente dans tous les sports ce mercredi 17 avril dès 10h sur le site de l’événement. De quoi permettre aux premiers déçus de tenter de décrocher le sésame dont ils rêvaient.