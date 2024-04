CARTE INTERACTIVE - JO 2024 : escrime, voile, basket... Où auront lieu les épreuves olympiques ?

Cent ans après les avoir organisés pour la dernière fois, Paris sera à nouveau la ville-hôte des Jeux olympiques d'été, du 26 au 11 août. Ce sont pas moins de 35 terrains de jeu qui seront exploités, de l'Île-de-France jusqu'à Tahiti. Découvrez la carte des sites en métropole et en outre-mer qui accueilleront les épreuves olympiques.

De Paris à Tahiti, les JO 2024 ne manqueront pas de terrains de jeu. La grand-messe olympique, qui aura lieu du 26 juillet au 11 août, va se dérouler sur 35 sites répartis dans la capitale intra-muros, en Île-de-France, aux quatre coins de l'Hexagone et même dans les territoires d'outre-mer, qui auront pour vocation de faire rayonner le patrimoine culturel de la France à travers le monde.

Une quinzaine de lieux parisiens de renom, parmi lesquels la place de la Concorde (breaking, skateboard, BMX et basket 3x3), le Grand Palais (escrime et taekwondo), les Invalides (tir à l'arc), le Champ-de-Mars (judo, lutte et beach-volley), la Seine (triathlon et natation marathon), l'Accor Arena de Bercy (gymnastique artistique, trampoline et basket-ball) ou le stade Roland-Garros (tennis et boxe), offriront un écrin sans égal à 21 des 32 sports au programme olympique.

Le tout à proximité quasi immédiate du village des athlètes installé en Seine-Saint-Denis, comme vous pouvez le constater sur notre carte ci-dessous, réalisée en partenariat avec Esri France. Dans le sillage de Paris, c'est d'ailleurs toute l'Île-de-France qui sera à la fête durant la quinzaine olympique. Plusieurs sites d'exception, le Stade de France (athlétisme et rugby à 7), le Centre aquatique de Saint-Denis (waterpolo, plongeon et natation synchronisée), le château de Versailles (équitation), le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines (cyclisme sur piste et BMX) ou encore la base nautique de Vaires-sur-Marne (canoë-kayak et aviron), vont se parer des célèbres anneaux olympiques.

Si vous ne parvenez pas à consulter la carte, cliquez ici.

Une immense célébration de l'olympisme qui irradie partout à travers l'Hexagone. Que ce soit à Marseille (voile), Châteauroux (tir), Lille (handball et basket), ou bien Nantes, Lyon, Nice, Saint-Étienne et Bordeaux (football), la France entière passera à l'heure olympique. Des Jeux qui rayonnent même jusqu'à Tahiti, à plus de 15.000 kilomètres de Paris, où sera surfée la mythique vague de Teahupo’o.