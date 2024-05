JO 2024 : pourquoi Marseille s'est imposée comme la porte d'entrée de la flamme olympique en France

Après une odyssée de 12 jours en Méditerranée, le Belem va s'amarrer dans le Vieux-Port, mercredi 8 mai, avec la flamme olympique à son bord. La ville de Marseille, dont l'histoire est étroitement liée à la Grèce, n'a pas été choisie par hasard pour lancer les festivités à moins de trois mois des Jeux.

À jamais les premiers ! Alors que les Jeux olympiques s'ouvriront à Paris, le 26 juillet prochain, avec l'allumage final de la vasque, c'est à Marseille que la grande fête du sport va officieusement commencer. Mercredi 8 mai, après avoir vogué sur le Belem, la flamme, allumée le 16 avril dernier dans le sanctuaire d'Olympie, berceau grec des JO, va faire son entrée dans l'Hexagone par la cité phocéenne. Avant d'être confiée au nageur et champion olympique Florent Manaudou, désigné comme premier relayeur.

Un débarquement exceptionnel en tous points. Du jamais-vu. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux modernes, le symbole ardent du mouvement olympique n'aura pas voyagé par les airs, mais par la mer, pour rallier le pays organisateur de la future grand-messe estivale. Plus mémorable encore, Marseille et son Vieux-Port vont accueillir la toute première cérémonie d'arrivée de la flamme décentralisée, c'est-à-dire organisée ailleurs que dans la principale ville hôte.

À 79 jours de l'ouverture des JO sur la Seine, la cité placée sous la surveillance de "la Bonne Mère" va renouer avec son héritage antique. Selon le mythe fondateur, comme les marins grecs, venus de Phocée, en Ionie, vers 600 avant J.-C., qui ont érigé Massalia, la future Marseille née des amours d'une princesse gauloise Gyptis et d'un explorateur grec Protis, le majestueux trois-mâts va amarrer sur les rives de la calanque du "Lacydon", qui abrite le Vieux-Port actuel.

Marseille cochait toutes les cases Tony Estanguet, président de Paris 2024

"Quelle fierté pour notre ville ! Quelle fierté pour les Marseillais ! (...) 2600 ans après, la flamme olympique, partie elle aussi de Grèce, entrera dans ce port qui est le symbole de notre ville", a souligné le maire de Marseille, Benoît Payan, alors que cette odyssée de 12 jours, reliant le port du Pirée et à la plus grecque des cités françaises par la Méditerranée, approche de son terme. "C'est la continuité d'une histoire faite de valeurs communes entre Marseille et l'olympisme : le partage, la fraternité, la solidarité, la diversité."

Marseille serait née... d'une histoire d'amour Source : JT 13h WE

Mais la symbolique antique et culturelle n'explique pas, à elle seule, pourquoi il a été décidé que la flamme y débute sa pérégrination sur le sol français. En février 2023, lors de l'annonce de la sélection de la ville de la cérémonie d'accueil, Tony Estanguet avait insisté sur les atouts de la cité phocéenne. "Marseille cochait toutes les cases", expliquait le patron de Paris 2024 dans les colonnes de La Provence.

Que Marseille, site de compétition pour les épreuves de voile et les matchs du tournoi de football, donne le coup d'envoi de ce relais de la flamme "est une évidence", assurait l'ancien triple champion olympique en canoë slalom. "C'est une ville qui vibre pour le sport, la passion du sport. Paris 2024 veut célébrer le sport partout dans le pays. C'était important de commencer par une ville où le sport fait partie de l'ADN."

Une culture séculaire du sport qui fait de la cité phocéenne une référence dans l'accueil et l'organisation de compétitions nautiques. La rade de Marseille présente en effet avec son plan d'eau un atout naturel inégalé, reconnu par les plus grands navigateurs et régatiers. "Elle offre toutes les conditions d'un spectacle sportif de grande qualité, tout en garantissant des conditions tactiques et stratégiques intéressantes pour les compétiteurs", certifie la municipalité. Ce n'est pas pour rien que le Pôle France Voile s'y est installé depuis 1996 et que les athlètes de l'équipe de France s'y entraînent au quotidien. Plus qu'un choix fort, Marseille apparaissait comme une évidence.