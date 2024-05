Le service de la répression des fraudes met en garde ce lundi contre une escroquerie aux faux billets en cours. L'escroquerie prend la forme d’un courriel pour recevoir des billets gratuits pour la cérémonie d'ouverture.

Toutes les occasions sont bonnes pour les escrocs. Le service de la répression des fraudes a émis ce lundi une alerte à propos d’une arnaque aux faux billets pour la cérémonie d’ouverture, qui donnera le coup d’envoi des Jeux paralympiques de Paris 2024 le 2 août prochain. "Des personnes se faisant passer pour Paris 2024 prétendent distribuer, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif français, des billets gratuits pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, en contrepartie du paiement de frais de port", met en garde la DGCCRF.

Une escroquerie de type hameçonnage

L'escroquerie prend la forme d’un courriel dans lequel un lien redirige l'internaute vers un faux site internet qui reprend en partie la charte graphique et le logo officiel de l'événement. Le destinataire du prétendu billet est invité à fournir ses informations personnelles et bancaires. La DGCCRF rappelle que l’organisateur n’émet "aucun billet papier", que ce soit pour les cérémonies d'ouverture ou les compétitions. L'organisme appelle, en outre, "à la plus grande vigilance" et recommande "de ne pas partager vos données personnelles et/ou bancaires si vous avez le moindre doute sur l'expéditeur d'un e-mail".

À l’approche du coup d’envoi des compétitions, les tentatives d’arnaque se multiplient, notamment à travers la pratique de l’hameçonnage (ou "phishing" en anglais), particulièrement lucrative. Pour rappel, cette technique consiste à "piéger" une personne en le poussant à cliquer sur un lien dans le but de collecter ses données personnelles ou d’installer un logiciel malveillant sur son appareil. En cas de doute, vous pouvez adresser un message à l'équipe de PARIS 2024 en lien avec la billetterie via l’adresse suivante : integrityandenforcement@paris2024.org.