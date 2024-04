JO 2024 : "Aucune garantie sur la visibilité" et "4 à 5 heures" de queue pour les invités à la cérémonie d'ouverture

L'accueil qui sera réservé aux invités des quais hauts de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 prend forme. Dans un courrier adressé aux présidents de Fédérations, qui pourront proposer ces invitations, le président du CNOSF, David Lappartient, a donné des détails sur ces places "debout à ciel ouvert". Après avoir fait face à une longue attente, ces spectateurs n'auront "aucune garantie" de tout voir.

Et si le meilleur spot pour regarder la cérémonie d'ouverture, c'était devant votre TV ? À moins de 91 jours du coup d'envoi en grande pompe des Jeux olympiques, avec une parade grandiose sur la Seine, les préparatifs du show entrent dans leur dernière ligne droite. D'abord ouverte au grand public, avec une jauge passée d'un million à 600.000 spectateurs, la grande fête fluviale de Paris 2024 a été drastiquement repensée : il n'y aura que 326.000 personnes réparties sur les six kilomètres de quais hauts, dont 220.000 détentrices d'une invitation gratuite.

Sur ces billets invités, environ 10.000 ont été réservés au mouvement sportif tricolore. Dans une lettre adressée aux présidents de Fédération, jeudi 25 avril, que L'Équipe a pu consulter, le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), David Lappartient, a précisé les conditions d'accès aux bords de Seine, le 26 juillet prochain.

"Le bénéficiaire principal aura le titre d'accès pour les 3 personnes de son groupe et devra le présenter sur son téléphone via l'application officielle de billetterie de Paris 2024" et "toute entrée ne pourra se faire que groupée par 4 et qu'en présence du bénéficiaire principal." Les billets seront délivrés à titre nominatif et non transmissibles.

"Près de 7h debout"

Avant de pouvoir accéder aux quais hauts, où ils bénéficieront de places "debout à ciel ouvert, situées dans des box le long de la Seine", sans possibilité de repli en cas de forte chaleur ou de pluie, les invités vont devoir s'armer de patience. Il est conseillé d'arriver "à partir de 14h et avant la fermeture des accès à 18h30". En effet, "le parcours pour franchir les contrôles d'accès pourra prendre entre 4h et 5h", a indiqué le patron du CNOSF. "Cela représentera près de 7h debout" entre l'accès et la cérémonie, qui débutera à 19h30.

Au terme de ce long circuit, où ils ne pourront pas s'asseoir nulle part, les spectateurs invités par le mouvement sportif français ne seront peut-être pas au bout de leurs surprises. Il n'y aura "aucune garantie sur la visibilité possible", a prévenu David Lappartient, leur assurant toutefois que "des écrans géants jalonneront le parcours pour permettre de suivre le spectacle avec le direct de la retransmission TV".

Pour ces guests, il ne sera pas non plus possible d'apporter avec eux "bouteille d'eau, glacière ou siège pliable". Ils devront se rabattre sur des "food-trucks, points d'eau potable et sanitaires" dans les box. Du fait de ces contraintes, le président du CNOSF a recommandé aux différentes Fédérations de ne pas inviter "les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés", leur accès n'étant pas garanti, "les enfants de moins de 8 ans" ainsi que les "femmes enceintes, personnes âgées ou avec des problèmes de santé".