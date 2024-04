JO 2024 : pourquoi une répétition de la cérémonie d'ouverture sur la Seine a dû être reportée

Prévu le 8 avril, le test de convoi des bateaux devant accueillir les délégations lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet a été reporté au 27 mai. Une décision prise en raison de la hauteur de la Seine, et de certains de ses affluents en vigilance pour crues, compliquant la réalisation du défilé.

L'organisation des Jeux a des allures de casse-tête sans fin. Le test du convoi des bateaux devant accueillir les délégations, initialement prévu le lundi 8 avril sur la Seine, a été reporté au 27 mai, a annoncé, mercredi 3 avril, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, confirmant une information du Parisien. Une décision prise "il y a trois ou quatre semaines", a-t-elle expliqué sur France 2.

"On tient compte du fait qu'il y a un niveau de hauteur de la Seine et des courants qui auraient compliqué la réalisation de ce test-là", a-t-elle indiqué, évoquant "un non-événement", alors que certains affluents de la Seine, qui débordent à certains endroits, sont en vigilance pour crues.

"Pas d'impact sur l'organisation"

Le report technique de ce test, qui ne concerne qu'une partie des 180 embarcations qui transporteront les 10.000 athlètes, "n'a pas d'impact sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture", a assuré au quotidien francilien le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). "Il s'agit de réaliser ce test dans des conditions de navigation les plus proches possibles de celles de juillet."

Un premier test, réalisé le 17 juillet dernier, avec une quarantaine de bateaux naviguant entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, avait permis, selon les organisateurs, de recueillir des informations sur les "manœuvres", les "distances", la "durée" et la "captation vidéo". Après le second test finalement repoussé au 27 mai, pour permettre donc aux embarcations de passer à vitesse normale sous les ponts, une répétition générale aura lieu le 17 juin.

La cérémonie sur la Seine reste notre plan central Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports

Ce galop d'essai permettra aussi de travailler la sécurisation des quais de Seine, où vont se masser 326.000 personnes. "La menace terroriste, nous la suivons avec toute la vigilance nécessaire. Il n'y a pas aujourd'hui de menace spécifique sur le plan terroriste tournée contre les JOP", a rassuré Amélie Oudéa-Castéra, alors que la France a relevé le plan de sécurité Vigipirate à son niveau maximal, "urgence attentat", après l'attaque du 22 mars dans une salle de concert près de Moscou, où 144 personnes ont péri.

"Cette cérémonie sur la Seine reste notre plan central", a-t-elle confirmé, alors qu'elle était interrogée une nouvelle fois sur l'existence ou non d'un plan B pour la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. "Je pense qu'il y a un travail de discrétion qui doit être respecté. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas, d'un plan B, qu'on ne le prévoit pas."