EN IMAGES - JO Paris 2024 : les tenues olympiques de l'équipe de France dévoilées

Ils les étrenneront en grande pompe l'été prochain. Les tenues de l'équipe de France, confectionnées par le Coq sportif pour déambuler au village olympique, s'entraîner, concourir et monter sur les podiums des JO de Paris 2024, ont été dévoilées, mardi 16 janvier, à la Maison du sport français, qui arbitre le siège du Comité olympique sportif français (CNOSF).

Le défi est de taille pour l'équipementier de l'équipe de France, qui habillait déjà les athlètes tricolores en 1924, année des derniers Jeux en France. Au total, 150 000 pièces seront produites pour l'équipe de France (85.000 de présentation, 35.000 d'entraînement et 30.000 de compétition). À partir du mois de février, l'usine historique de Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, tournera donc à plein régime pour les Jeux, avec une partie de la production au Maroc et une autre au Portugal.

Ces tenues, dont 80% seront entièrement fabriquées à l'usine historique basée à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, ont été dessinées par le styliste Stéphane Ashpool, avec "la mixité comme ligne directrice" et un clin d'œil à celles de 1924. Côté design, le choix de la couleur s'est tourné vers l'écru, symbole de pureté et d'excellence, plutôt que le "blanc papier". La collection comporte un logo commun, un coq sur fond bleu blanc rouge avec, pour la première fois, un effet dégradé.

Les tenues des athlètes français pour les JO de Paris 2024. - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

"Je les trouve magnifiques", s'est réjoui Tony Estanguet, président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë slalom. "On sait que tout compte aux Jeux et porter une tenue a un impact fort et une portée symbolique pour les athlètes. (...) Il y a une vraie audace et une vraie modernité dans ce bleu blanc rouge revisité, différent de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent."

Pas tous habillés par le Coq sportif

Chaque athlète recevra une valise personnalisée contenant les tenues, mais aussi trois paires de chaussures. Néanmoins, l'ensemble des équipements de l'équipe de France olympique et paralympique ne seront pas exclusivement produits par le Coq Sportif. Par exemple, pour la cérémonie d'ouverture, le vendredi 26 juillet 2024, l'habillement des sportifs et sportives sera réalisé par Berluti, dans le cadre du partenariat avec LVMH. Durant les épreuves, quatre Fédérations (athlétisme, football, basket et handball) se passeront des tenues du Coq sportif, et conserveront leur équipementier habituel, en échange du versement d'un dédommagement. Il en sera de même pour les tenues spécifiques, comme les maillots de bain.

Les salariés de Paris 2024 (plus de 7000 personnes, soit 120.000 pièces), les VIP de Paris 2024 (1500 pièces) et les officiels (plus de 5000 personnes, soit 100.000 pièces) seront habillés par le Coq sportif. Au total, près d'1,3 million de pièces doivent être fabriquées, comprenant la commercialisation. Le grand public peut dès à présent s'offrir les tenues et des goodies sur le site internet de l'équipementier, dans les boutiques et distributeurs habituels de la marque. Avec des prix d'appel à 35 euros.