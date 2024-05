JO 2024 : pourquoi Florent Manaudou sera le premier à porter la flamme olympique à Marseille

Le nageur Florent Manaudou a été choisi pour être le premier relayeur à porter la flamme olympique à son arrivée, mercredi 8 mai, sur le sol français. Torche en main, le champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, paradera sur le Vieux-Port de Marseille, devant plus de 150.000 personnes. Un choix qui fait sens au regard de tout ce qu'incarne et symbolise le frère cadet de Laure Manaudou.

Le Tout-Marseille attendait Zinédine Zidane. Lui, le minot de la Castellane, idole de la cité phocéenne, érigé en légende du sport français après ses deux coups de casque magiques en finale de la Coupe du monde 1998. L'image de "Zizou" entrant dans le Vieux-Port, torche olympique à la main à bord du Belem, aurait pu être belle. Mais le choix de Tony Estanguet, patron de Paris 2024, s'est arrêté sur un autre "enfant" de Marseille : Florent Manaudou.

"C'était une évidence pour nous que la flamme revienne en France dans les mains d'un olympien, l'un des plus emblématiques de sa génération", a justifié l'ancien médaillé d'or olympique en canoë slalom, le 26 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie symbolique de remise de la flamme à Athènes. "Il nous a offert certaines des images les plus fortes de l'histoire du sport français. Tout le monde se souvient de l'incroyable victoire à Londres en 2012 de ce jeune homme de 21 ans, sacré champion olympique".

L'honneur d'une vie pour le nageur de 33 ans, qui est aussi triple médaillé d'argent en 2016 à Rio (50 m et 4x100 m nage libre) et en 2021 à Tokyo (de nouveau sur 50 m nage libre).

Porter la flamme après ma sœur, (...) dans une ville à laquelle je suis très attaché, a un sens d'autant plus fort. Florent Manaudou

Le mercredi 8 mai, vers 19h40, une fois le célèbre trois-mâts amarré, l'athlète licencié au prestigieux Cercle des nageurs de Marseille fendra la foule compacte - plus de 150.000 personnes selon les estimations - qui se sera agglutinée pour accueillir la flamme olympique sur le sol français.

Destinée à faire le tour du monde, sorte de coup d'envoi officieux des JO en France, à moins de trois mois de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, le 26 juillet prochain, cette déambulation aura une portée éminemment symbolique : Florent Manaudou va prendre le relais de Laure, sa grande sœur, championne olympique du 400 m nage libre à Athènes en 2004, qui avait porté la flamme après son allumage à Olympie, le 16 avril. "Première porteuse française en Grèce, premier porteur en France. Quelle chance d'avoir l'une des plus mythiques fratries du sport français pour cette formidable aventure !", s'est enchanté Tony Estanguet.

"Porter la flamme après ma sœur, qui a déjà eu cet honneur à Olympie en Grèce, et le faire dans une ville à laquelle je suis très attaché, Marseille, a un sens d'autant plus fort pour moi", a savouré le nageur, candidat déclaré pour être l'un des deux porte-drapeaux tricolores qui clôtureront le défilé nautique des athlètes. "J'ai hâte d'être dans le Vieux-Port et de fêter, avec le public, le retour des Jeux en France, 100 ans après !" Marseille n'attend que ça.