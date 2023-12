JO 2024 : l'épreuve de surf maintenue sur le site tahitien de Teahupo'o

Au cœur des crispations depuis des mois, en raison de son impact sur la biodiversité marine, l'épreuve de surf des Jeux de Paris 2024 va finalement bien avoir lieu à Tahiti. Le président polynésien, Moetai Brotherson, a annoncé, dimanche 10 décembre, des avancées positives pour permettre à Teahupo'o d'accueillir la compétition olympique. Les travaux pour l'installation d'une nouvelle tour des juges vont reprendre.

Ce sera Teahupo'o, et rien d'autre. À huit mois de la grand-messe estivale, le président polynésien, Moetai Brotherson, a confirmé, dimanche 10 décembre, à Tahiti, que l'épreuve de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 va finalement se tenir comme prévu sur le site tahitien, mondialement connu pour sa vague et ses eaux cristallines. "La solution qu'on a réussi à faire adopter ce soir permet que les JO se tiennent ici et que la WSL (World Surf League, ndlr) maintienne une étape annuelle du tour mondial", s'est-il satisfait, auprès de l'AFP, à l'issue d'une réunion avec les associations environnementales.

Le 1ᵉʳ décembre, lors d'essais techniques, filmés par des ONG de défense de l'environnement, une barge prévue pour l'installation d'une nouvelle tour des juges en aluminium, source de crispations depuis des mois, mais nécessaire à l'accueil de l'épreuve de surf, avait endommagé des récifs coralliens. Ce fiasco avait poussé en urgence le gouvernement polynésien à mettre en pause les travaux sur le site tahitien, une décision applaudie la Fédération internationale de surf (ISA).

Après discussions, Moetai Brotherson a dévoilé un calendrier de travaux qui doit aboutir à une tour fonctionnelle le 13 mai, quelques jours avant l'étape du tour mondial de la WSL. Cette compétition fera figure de test avant l'épreuve des JO en juillet prochain. Le président polynésien s'est réjoui d'avoir obtenu le soutien "unanime de tous les maires, de la Fédération de surf et même des associations, à part une, et d'un surfeur, qui pense représenter la communauté des surfeurs".