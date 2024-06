La Ville de Paris et la préfecture de région ont publié ce vendredi les premiers résultats d'analyses effectuées dans la Seine début juin. Il en ressort que la qualité de l'eau du fleuve est encore insuffisante, malgré "une amélioration".

Du mieux mais pas encore assez pour se baigner dans la Seine. C'est, en substance, ce que révèlent les premiers résultats d'analyses effectuées dans le fleuve entre le 1er et le 9 juin, et publiés ce vendredi par la Ville de Paris et la préfecture de région et relayés par Le Parisien.

Les prélèvements ont repris début juin après avoir été interrompus pendant la période hivernale et suivent quotidiennement quatre "points" : la rive droite de Bercy, le bras Marie, le bras de Grenelle et le pont Alexandre III. Le dernier sera le point de départ des athlètes qui prendront part aux épreuves olympiques de triathlon, de para-triathlon et de natation marathon.

Plus en détail, les relevés effectués par le laboratoire d’Eau de Paris révèlent qu'au cours de la première semaine de juin, les seuils ont été dépassés presque tous les jours pour les Escherichia coli. S'agissant des entérocoques, le constat est plus positif

avec dès le 3 juin, des concentrations au-dessous des normes pour les quatre points de prélèvement, en dépit de légères remontées au-dessus les 4 et 5 juin pour deux points de prélèvement uniquement. Des variations qui s’expliquent "par les mauvaises conditions observées tout au long du mois de mai, et par le cumul de précipitations exceptionnel des derniers mois", précise le bulletin mis en ligne.

En cas de gros orages pendant la compétition, des jours de report pour les épreuves dans la Seine ont d'ores et déjà été prévus par les organisateurs des Jeux.