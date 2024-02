JO Paris 2024 : le gouvernement conseille d'éviter de se faire livrer des colis pendant la compétition

Le ministère des Transports invite les particuliers à "anticiper" leurs commandes de colis pour que ces derniers ne soient pas livrés pendant la compétition. Sur son site, le ministère donne plusieurs solutions si les livraisons ne peuvent pas être repoussées ou avancées.

Ce n'est pas une surprise : les axes de circulation seront très fréquentés, si ce n'est saturés, durant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris, durant lesquels environ 16 millions de touristes sont attendus. Un engorgement que l'État souhaite à tout prix contenir du mieux possible.

C'est pourquoi le gouvernement, par le biais du site du ministère des Transports, invite notamment chaque particulier à éviter de se faire livrer des colis pendant la compétition, afin de ne pas encombrer encore davantage les routes.

Privilégier des livraisons à vélo ou à pied

Sur sa plateforme intitulée "Anticiper les jeux", qui rassemble plusieurs informations à destination des particuliers et des professionnels à propos de leurs déplacements durant la période des Jeux, le ministère appelle en effet les particuliers à "anticiper [leurs] commandes de colis pour que ces derniers soient livrés avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024". Et ce, "dans la mesure du possible".

Si toutefois les livraisons ne peuvent pas être avancées ou repoussées, l'État propose plusieurs solutions : consulter les prévisions de circulation afin de se faire livrer à des heures et des jours où le trafic sera moindre, miser sur des livraisons à vélo ou à pied, ou bien opter pour des livraisons en point relais, en dehors des périmètres de sécurisation, à savoir les fameuses zones bleues et rouges mises en place près des sites où se dérouleront les compétitions.

Le ministère chargé des Transports a par ailleurs développé une carte interactive qui répertorie les impacts sur les routes et dans les transports en commun. Pour rappel, les restrictions de circulation pourront être effectives dès le printemps prochain et se prolongeront jusqu'à l'automne. En effet, "certains sites doivent être montés puis démontés entre mars et octobre 2024", a prévenu la préfecture de police.