JO 2024 : le nageur Florent Manaudou sera le premier porteur de la flamme olympique à Marseille

Son identité, sujette à tous les fantasmes, était l'un des secrets les mieux gardés des Dieux de l'Olympe. Le nageur Florent Manaudou, champion olympique à Londres en 2012, sera le premier relayeur à porter la flamme à sa descente du Belem, le 8 mai, à Marseille. Un choix qui a du sens pour celui qui se sent comme un poisson dans l'eau dans le Vieux-Port.

Les Manaudou tout feu, tout flamme. Après la grande sœur Laure, première relayeuse française à avoir porté la torche olympique après son allumage à Olympie, en Grèce, le 16 avril, à la veille du J-100 avant le coup d'envoi des JO de Paris 2024, son petit cadet Florent a été désigné par le Comité d'organisation (Cojop) pour être la personnalité qui descendra du Belem avec la flamme, le 8 mai prochain, lors de son entrée dans le Vieux-Port, à Marseille.

Ce soir-là, vers 19h40, lorsque le dernier grand voilier français, un des plus anciens trois-mâts en Europe, aura amarré dans la cité phocéenne, le nageur de 33 ans, champion olympique à Londres en 2012, mettra pied à terre avec l'un des symboles des Jeux. Le tout devant plus de 150.000 personnes massées pour assister à ce moment d'histoire. Une arrivée exceptionnelle qui doit marquer le début de la grand-messe olympique en France.

Au-delà de l'image, qui a pour but de faire rayonner Paris 2024 à l'international, cette descente du Belem aura une symbolique très forte. Elle prendra la forme d'une sorte de passage de témoin entre Laure, médaillée d'or à Athènes en 2004 en natation, et Florent, licencié au prestigieux Cercle des nageurs de Marseille et capitaine du relais de la flamme, un rôle que la fratrie Manaudou endosse ensemble.

Il rêve aussi d'être porte-drapeau

"C'est ma ville de cœur Marseille. C'est la ville qui m'a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte, qui m'a fait passer d'athlète avec un potentiel, à athlète champion olympique. Marseille, c'est une ville qui me tient à cœur", avait confié Florent Manaudou, en mars dernier, au micro de RMC Sport. "C'est une ville que j'aime. Ça aurait du sens."

Candidat déclaré pour être l'un des deux porte-drapeaux tricolores lors de la cérémonie d'ouverture des JO, le 26 juillet sur la Seine, qui ne seront révélés que deux semaines plus tôt, le 12 juillet, Florent Manaudou avait été l'un des athlètes cités, avec l'icône marseillaise Zinedine Zidane, pour être le premier porteur de la flamme sur le sol français.

Pour "Zizou", vers qui tous les regards étaient tournés, une session de rattrapage pourrait avoir lieu le lendemain. Le 9 mai, la torche olympique va traverser Marseille, sur un itinéraire reliant la basilique Notre-Dame de la Garde au Vélodrome. Le dernier relayeur montera sur le toit de l'enceinte mythique de l'OM, avant de redescendre sur la pelouse. Là aussi, l'image a tout pour être belle.