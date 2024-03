Menace de grèves pendant les JO : des primes de 500 à 1500 euros pour tous les fonctionnaires mobilisés

Pour échapper aux grèves promises par la CGT et Force ouvrière pour les Jeux olympiques, le gouvernement va sortir le chéquier. Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a annoncé, samedi 9 mars, des primes, de 500 à 1500 euros, pour tous les fonctionnaires mobilisés. Des mesures d'accompagnement, telles que des places en crèche ou dans des centres de vacances, vont aussi être proposées aux agents concernés.

"Tout le pays souhaite qu'il n'y ait pas de grèves" pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Alors que plusieurs syndicats, comme la CGT ou Force ouvrière, n'excluent pas de débrayer l'été prochain, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a tenté, samedi 9 mars, de calmer la gronde sociale.

Invité de franceinfo, il a annoncé la mise en place de primes "pour tous les agents qui seront sur le terrain" lors de la grand-messe estivale. Des gratifications de 500, 1000, voire 1500 euros, en fonction de leur degré d'implication et de l'impact de l'évènement sur leur métier. "Un dispositif supplémentaire" est prévu "pour les forces de sécurité, particulièrement mobilisées", a-t-il ajouté, quelques semaines après l'annonce de primes allant jusqu'à 1900 euros pour certains policiers et gendarmes.

Mon boulot de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique

"C'est mon 'boulot' de faire en sorte que, parce qu'on répond sérieusement aux préoccupations des agents qui sont portées par les syndicats, il n'y ait pas de grève", a affirmé Stanislas Guerini, en réponse à la menace brandie par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, de déposer des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique pour la période couvrant les Jeux. "Il faut que ce moment soit un moment de réussite pour la Nation."

"Enfin des discussions vont reprendre sérieusement (...) pour une égalité de traitement pour tous les agents mobilisés pour les JO", s'est félicitée sur le réseau social X (ex-Twitter) Céline Verzeletti, la cosecrétaire générale de la CGT des agents de l'État. "Par contre le plafond (des primes, ndlr) doit être relevé au moins à 1900 euros" pour tous les agents et pas seulement les forces de l'ordre, a-t-elle réclamé.

"On va accompagner aussi les familles", a indiqué le ministre de la Fonction publique. "On va créer 10.000 chèques emploi-service universel" à hauteur de "200 euros" par enfant, "et de 350 euros par enfant pour les familles monoparentales", qui seront versés aux fonctionnaires mobilisés pendant les JO. "On va mettre en place des places de crèches. On va réserver 1000 places dans des centres de vacances pour les parents qui décident d'envoyer leurs enfants en colo."